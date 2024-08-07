鄭中基事件丨杜汶澤發文疑為老友鄭中基護航　阿澤：沒資格站道德高地指點

▲ 杜汶澤發文疑為老友鄭中基護航。

【鄭中基/何慶湘/余思敏】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，同時因情緒健康問題，完成演唱會後暫停休息。

鄭中基的長文卻一字不提何慶湘究竟有何「道德操守有問題」，由此令不少網民好奇，有網民猜測何慶湘介入鄭中基夫妻之間。

與鄭中基稱兄道弟的杜汶澤，於今早（7日）在Facebook發文，疑為Ronald護航！

鄭中基事件丨Ronald被指前言不對後語 鄭中基與阿Sa離婚後和余思敏奉女成婚

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鄭中基事件丨杜汶澤疑為Ronald護航

阿澤的發文疑為老友鄭中基說好話，他指：

好奇之心人皆有之，八卦好像是普世價值觀，人類共同語言。 生活艱苦，大家都不容易，偶然看見別人出錯或遭殃，口賤一下爽一爽，平衡心情，無可厚非。我作為一條臭八婆，亦最沒資格站在道德高地上指點誰，但年紀大了悟出半點道理： 誰的老公如何、誰的老婆怎樣，誰到底做了些什麼、誰有沒有資格被愛戴，誰值不值被憎恨……不管你此刻有多幸運終於給你找到個理直氣壯的理由可以肆意批判他，或只不過是你無中生有在冤枉人，重點是一覺醒來，你沒有多了一塊肉，也沒有少了一條毛！你的生活，還是要繼續。 小時候以批評為樂，長大後甚至可憐到以嘲笑和怒罵別人為職業的我，一生難苦，每天承受着無形的壓力，我可以告訴大家，最快樂不是你完美得無法被找到不足，而是放過別人和自己，輕鬆做人。 我還在學習中，尤其活在亂世，希望自己有天能夠可以做到，寬以待人，活得自在。 祝大家各自安好，共勉之！

在今年3月，阿澤分享他與Ronald在12年前後的合照，更大讚對方是好老公、好爸爸、好老闆、成功的歌手，又在另一則帖文提到Roland隨女兒一起學ukulele。

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