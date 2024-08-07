JUPAS｜清貧女生缺乏資源補習 靠問老師+圖書館苦讀入港大醫科

▲ 李鈺彤獲香港大學醫學院取錄。

保良局何蔭棠中學應届DSE學生李鈺彤，她出身於清貧家庭，家中沒有地方可以供自己溫習，也沒有經濟條件去補習，她靠在學校圖書館及自修室另闢溫習天地，靠向老師請教，在DSE考試中獲得3科5**及2科5*的佳績，被香港大學醫學院取錄。

李鈺彤家中有四兄弟姐妹，與爸爸媽媽一家六口居住在狹窄的環境，爸爸全職照顧4位子女，只靠媽媽打一份工作及綜援養活全家。刻苦的環境，造就了鈺彤堅毅、獨立的性格，身為長女的她，除了要照顧比她小的三位弟妹外，也要幫忙打理家務，更要兼顧學業，極須高度的專注力。她的學業並非一帆風順，初中的時候，她並不是入讀精英班，但憑着堅毅不屈的精神，最後在中四選科能夠順利入讀心儀的班別。

高中繁忙的學業壓力，加上家庭的負擔及弟妹年幼嘈吵，鈺彤在家中難以專注溫習，她經常需要在深宵時分，即家人熟睡後才「開夜車」可溫書，她起初也因為無法專注溫習而感到沮喪和緊張，曾經有萌生過放棄的念頭。幸好得到好友的鼓勵，並邀請她留在學校的晚上圖書館溫書，以及另闢天地到學校附近的自修室自修，鈺彤才能專注溫習，重拾信心，繼續往前走。由中五暑假開始，她憑着堅毅的精神，差不多每天由早上9點至晚上10時，都留在自修室溫書，可謂不眠不休。

眼見身邊的朋友不斷報讀不同的補習班，鈺彤當然躍躍欲試，但礙於家庭經濟支援有限，她只能靠自己以及向老師請教，克服學習上的困難，最後她憑着自己的努力，沒有參與過任何一科的補習，獲得3科5**及2科5*的佳績。回憶當初，鈺彤努力讀書是想為家庭出一份力。

由於家庭經濟環境問題，因而無辦法到補習社，但逐漸長大，開始理解家庭狀況，自己作為家中長女，想努力讀書，日後為家庭出一份力！

鈺彤的人生座右銘是：「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，在成長的路途上，鈺彤除了感激家人的栽培、同學的勉勵外，亦感謝老師的鼓勵，在她多次想放棄的時候，老師都會以正面的態度鼓勵鈺彤不要放棄，咬緊牙關，克服困難，就能實踐自己的夢想，正正因為鈺彤的堅毅、父母的栽培、老師和朋友的鼓勵，才能造就鈺彤的成就。鈺彤也勉勵其他一樣出身於基層家庭的學生：

機會是留給有準備的人，千萬不要被環境限制你的能力，亦不要小看自己。

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