致盲風險︱懷孕女作家戴隱形眼鏡沖涼　感染寄生蟲右眼失明兼早產

▲ 懷孕女作家戴隱形眼鏡沖涼，感染寄生蟲右眼失明兼早產。

【隱形眼鏡/冲涼戴Con/失明/角膜炎/寄生蟲/棘變形蟲角膜炎/阿米巴變形蟲/預防角膜炎/護眼食物】戴隱形眼鏡千萬要注意衛生！美國一名網紅女作家在懷孕期間，因洗澡時沒有將佩戴的隱形眼鏡摘除，不慎感染「棘變形蟲角膜炎」導致右眼失明，痛不欲生，嚴重程度更令她早產。她事後在社交平台透露意外詳情，坦言從未有眼科醫生向她科普過相關衛生知識；並警世一定要注意避免戴隱形眼鏡時接觸水。

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據外媒報道，美國網紅女作家Rachel Prochnow，於7月19日在個人社交平台發文分享因錯誤佩戴隱形眼鏡的習慣導致右眼失明的經歷。她表示，在去年的7月3日，她在家中洗澡時，沒有將佩戴著的隱形眼鏡摘除，結果突然感覺眼睛刺痛。雖然她當即取下隱形眼鏡，但眼睛的刺痛感沒有因此減弱，甚至開始發癢及對光敏感，很快演變成視線模糊，痛楚加劇。

感染寄生蟲 右眼失明兼早產

Rachel緊急求醫，經診斷，她感染了「棘變形蟲角膜炎」，病情嚴重。當時，Rachel正值孕期，但眼睛的嚴重感染令她需要提前引產。雖然順利誕下兒子，但Rachel的右眼也宣告失明。

所幸，事隔1年後，Rachel接受了角膜移植手術，捐贈者的眼角膜順利替換了她受損的右眼角膜，Rachel目前已可以看見視力表上的大字母。

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12歲起戴Con從未被科普 警世：避免戴隱形眼鏡時接觸水

Rachel稱，自己從12歲開始就有佩戴隱形眼鏡的習慣，「但從來沒有任何眼科醫生告訴過我，洗澡、游泳和泡熱水澡時，不能佩戴隱形眼鏡。」她表示，其實每次在戴隱形眼鏡前，她都會洗乾净雙手；亦不會戴著隱形眼鏡睡覺。雖然習慣常佩戴月抛式隱形眼鏡，但她會定期更換鏡片，且每2個月會更換新的隱形眼鏡盒。

我以為這樣做就足夠了，沒想到我做得還不正確。

Rachel最後藉自己的失明經歷警世，一定要注意避免在佩戴隱形眼鏡時接觸水，以免受到感染：

隱形眼鏡會對角膜造成微小的撕裂，但這不容易察覺，因創口非常小。而阿米巴變形蟲存在於所有水源中，包括煮沸的水；當這種寄生蟲進入到眼睛和隱形眼鏡之間，便會透過創口進入角膜，造成感染。

9成病例發生於佩戴隱形眼鏡族群

報道中還指出，據克利夫蘭醫學中心估計，美國每年有約1500人患上「棘變形蟲角膜炎」，其中高達90%的病例來自習慣佩戴隱形眼鏡的族群。而「棘變形蟲角膜炎」實質上是因阿米巴變形蟲透過角膜的裂口進入角膜，並開始繁殖和擴散，使眼睛出現疼痛、發紅、視力模糊、對光敏感及流淚，嚴重會導致失明。

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衛生防護中心：配戴隱形眼鏡的人士最易受感染

本港衛生防護中心亦有關於「棘變形蟲角膜炎」的科普，同樣指出受感染的患者以配戴隱形眼鏡的身體健康人士佔大多數；特別是沒有妥善清洗隱形眼鏡，或於游泳或進行水上活動時配戴隱形眼鏡的人士最易受感染。此外，角膜有磨損或損傷的人士，其感染風險亦會增加。

病原體及病徵

據衛生防護中心説法，「棘變形蟲角膜炎」是由肉眼看不見的阿米巴變形蟲所引起的眼部感染；部分種類的棘變形蟲可造成人類感染。

而棘變形蟲常見於世界各地環境之中，尤其在泥土和塵埃，淡水環境如湖泊、河流和溫泉，以及暖水浴池、游泳池和水療設施等。此外，它亦可於暖氣、通風及空調系統，污水處理系統和自來水系統（花灑頭及水龍頭）等地方出現；隱形眼鏡的護理用具亦有機會發現棘變形蟲。

當棘變形蟲感染眼部時，最常會導致角膜發炎。此外，亦可感染皮膚，或出現全身性感染。免疫功能缺損的病人如感染棘變形蟲，有可能影響腦部及脊髓，出現肉芽腫性變形蟲腦炎。

棘變形蟲角膜炎的潛伏期尚未能確定。惟患者會出現眼部疼痛、眼紅、視力模糊、畏光、異物感、流眼水及其他眼部不適症狀。感染後若不加以治療，可導致患者永久視力受損或失明，須施行角膜移植才可回復視力。因此，要有效治療棘變形蟲角膜炎，必須及早診斷。若出現棘變形蟲角膜炎的症狀時，務必立即求醫。

預防方法

衛生防護中心提醒配戴隱形眼鏡的市民，應注意以下健康忠告，以預防與隱形眼鏡有關的角膜炎：

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