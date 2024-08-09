  • 32°C
香港時間 : 202489日 (五) 17:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肝硬化丨40歲女子皮膚痕癢竟是肝硬化　解構5大皮膚症狀反映肝臟響警號

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【清潔劑／過敏／肝硬化／皮膚痕癢】痕癢勿輕視！台灣一名年約40歲的女子半年前手掌開始出現痕癢症狀，初時以為是清潔劑過敏所致，惟後來痕癢面積更延伸至腳部及四肢，求醫後竟證實原來患上肝硬化，令體內的膽鹽及有毒物質無法正常排出，才會有痕癢症狀。

最新影片:

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在《健康晚點名》節目分享個案指，該女患者起初只是手掌發癢但沒有紅點，曾到皮膚科求醫，當時醫生診斷應是接觸性濕疹，建議她更換清潔劑或戴上手套。惟後來，她的痕癢症狀不但沒改善，更進一步擴大，腳底和四肢亦感到痕癢，而且痕癢感似乎來自內部，而非皮膚表層，令女病人非常不舒服。

同場加映: 飲食攻略︱每日吃洋蔥降肝癌風險33%　醫生拆解3大好處+理想食用份量【附營養師推薦3大低卡洋蔥料理】

女病人轉而求助中醫師，對方一看就覺得是肝臟出問題，於是處方一些藥方之餘，亦建議她尋找胃腸科作進一步檢查。錢政弘指，女病人來到診所後，通過抽血及切片檢查，最終證實她患上原發性膽道性硬化症，即肝硬化的一種。

錢政弘續指，當膽管發生硬化，會影響膽汁代謝，從而令肝臟逐漸硬化。由於膽管出問題，體內的膽鹽和一些有毒物質無法正常排出，便會沉積於皮膚中，引發搔癢症狀。慶幸，女病人後來在服用一些利膽藥物後，膽酸排泄改善，搔癢症狀也就獲得緩解。他強調，40歲為此病發作的高危年齡層，需要及早治療，若拖延造成黃疸，肝硬化程度更嚴重，就會變得不可逆。

5項皮膚問題或與肝臟有關

台大醫院內科部兼任主治醫生葉佳衢曾指出，除了皮膚痕癢外，以下5項皮膚問題也可能與肝臟有關：

  • 皮膚血管異常：肝硬化病人可能會出現分布在臉上、胸部的蜘蛛痣，或會出現腹壁靜脈曲張、手掌現紅斑等問題。
  • 皮疹或水腫：當中包括出現不易消退的蕁麻疹、血管神經性水腫、小腿潰瘍等。由於在肝硬化的情況下，神經內分泌激素會代謝較慢，導致濃度較高，加上自體免疫抗體容易被肝炎所引發，會引發一系列皮膚血管併發症。
  • 毛髮變稀疏：由於肝臟對雌激素代謝下降導致血中濃度升高，雄激素下降，有些男性患者的毛髮會變稀疏，甚至引發男性女乳症。
  • 膚色變黃：身體出現黃疸，或者皮膚出現色素沉著。
  • 指甲變脆弱：有些肝硬化或肝炎患者的指甲會出現線狀黑甲、指甲變灰、杵狀指、指甲脆弱等問題。

同場加映：易患脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生受訪時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為「非酒精性脂肪肝」及「酒精性脂肪肝」。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

點擊圖片放大
+5
+4

同場加映: 8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

咖啡配搭宜忌｜咖啡搭錯3類食物恐誘肝炎纏身 咖啡10大好處防中風+助抗癌
17:42 2024/06/14
咖啡配搭宜忌｜咖啡搭錯3類食物恐誘肝炎纏身 咖啡10大好處防中風+助抗癌
命運弄人︱32歲單親媽身世淒慘被前夫傳染乙肝　2大習慣演變肝癌離世遺4歲幼女【附肝硬化5大成因+4招預防】
16:10 2024/06/07
命運弄人︱32歲單親媽身世淒慘被前夫傳染乙肝　2大習慣演變肝癌離世遺4歲幼女【附肝硬化5大成因+4招預防】
過勞致癌︱46歲男每日返工12小時兩年後肝癌末期　醫生：過勞易致3種癌症
13:50 2024/06/12
過勞致癌︱46歲男每日返工12小時兩年後肝癌末期　醫生：過勞易致3種癌症

你可能感興趣

咖啡配搭宜忌｜咖啡搭錯3類食物恐誘肝炎纏身 咖啡10大好處防中風+助抗癌
17:42 2024/06/14
咖啡配搭宜忌｜咖啡搭錯3類食物恐誘肝炎纏身 咖啡10大好處防中風+助抗癌
命運弄人︱32歲單親媽身世淒慘被前夫傳染乙肝　2大習慣演變肝癌離世遺4歲幼女【附肝硬化5大成因+4招預防】
16:10 2024/06/07
命運弄人︱32歲單親媽身世淒慘被前夫傳染乙肝　2大習慣演變肝癌離世遺4歲幼女【附肝硬化5大成因+4招預防】
過勞致癌︱46歲男每日返工12小時兩年後肝癌末期　醫生：過勞易致3種癌症
13:50 2024/06/12
過勞致癌︱46歲男每日返工12小時兩年後肝癌末期　醫生：過勞易致3種癌症
健康問題 過敏 肝硬化 黃疸 濕疹

最高瀏覽

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛