肝硬化丨40歲女子皮膚痕癢竟是肝硬化　解構5大皮膚症狀反映肝臟響警號

【清潔劑／過敏／肝硬化／皮膚痕癢】痕癢勿輕視！台灣一名年約40歲的女子半年前手掌開始出現痕癢症狀，初時以為是清潔劑過敏所致，惟後來痕癢面積更延伸至腳部及四肢，求醫後竟證實原來患上肝硬化，令體內的膽鹽及有毒物質無法正常排出，才會有痕癢症狀。

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台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在《健康晚點名》節目分享個案指，該女患者起初只是手掌發癢但沒有紅點，曾到皮膚科求醫，當時醫生診斷應是接觸性濕疹，建議她更換清潔劑或戴上手套。惟後來，她的痕癢症狀不但沒改善，更進一步擴大，腳底和四肢亦感到痕癢，而且痕癢感似乎來自內部，而非皮膚表層，令女病人非常不舒服。

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女病人轉而求助中醫師，對方一看就覺得是肝臟出問題，於是處方一些藥方之餘，亦建議她尋找胃腸科作進一步檢查。錢政弘指，女病人來到診所後，通過抽血及切片檢查，最終證實她患上原發性膽道性硬化症，即肝硬化的一種。

錢政弘續指，當膽管發生硬化，會影響膽汁代謝，從而令肝臟逐漸硬化。由於膽管出問題，體內的膽鹽和一些有毒物質無法正常排出，便會沉積於皮膚中，引發搔癢症狀。慶幸，女病人後來在服用一些利膽藥物後，膽酸排泄改善，搔癢症狀也就獲得緩解。他強調，40歲為此病發作的高危年齡層，需要及早治療，若拖延造成黃疸，肝硬化程度更嚴重，就會變得不可逆。

5項皮膚問題或與肝臟有關

台大醫院內科部兼任主治醫生葉佳衢曾指出，除了皮膚痕癢外，以下5項皮膚問題也可能與肝臟有關：

皮膚血管異常：肝硬化病人可能會出現分布在臉上、胸部的蜘蛛痣，或會出現腹壁靜脈曲張、手掌現紅斑等問題。

皮疹或水腫：當中包括出現不易消退的蕁麻疹、血管神經性水腫、小腿潰瘍等。由於在肝硬化的情況下，神經內分泌激素會代謝較慢，導致濃度較高，加上自體免疫抗體容易被肝炎所引發，會引發一系列皮膚血管併發症。

毛髮變稀疏：由於肝臟對雌激素代謝下降導致血中濃度升高，雄激素下降，有些男性患者的毛髮會變稀疏，甚至引發男性女乳症。

膚色變黃：身體出現黃疸，或者皮膚出現色素沉著。

指甲變脆弱：有些肝硬化或肝炎患者的指甲會出現線狀黑甲、指甲變灰、杵狀指、指甲脆弱等問題。

同場加映：易患脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生受訪時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為「非酒精性脂肪肝」及「酒精性脂肪肝」。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

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同場加映: 8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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