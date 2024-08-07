第七期「青年委員自薦計劃」招募展開

青年的聲音對於未來社會的發展尤其重要。「青年委員自薦計劃」（「自薦計劃」）是《行政長官2022年施政報告》和《青年發展藍圖》所提及的青年發展重點措施之一。年齡介乎18至35歲，歡迎報名參加，自薦加入成為指定政府諮詢委員會的委員，一展所長，為青年發聲，申請截止日期為2024年9月10日。



共23個委員會參與自薦計劃 涵蓋不同政策範疇



為吸納更多青年參與公共事務，加強與政府的互動互信，政府進一步擴大「自薦計劃」。第七期「自薦計劃」共有23個參與委員會，涵蓋多個社會和青年所關注的政策範疇，包括︰青年、婦女、文化、教育、醫療、社會創新、褔利、生態及可持續發展、交通、房屋、發展、創新科技及商貿等。

第七期「自薦計劃」現正接受申請，參與第七期「自薦計劃」的委員會是：

（一）青年發展委員會轄下凝聚青年行動小組

（二）「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會

（三）資優教育諮詢委員會

（四）「老有所為活動計劃」諮詢委員會

（五）回收基金諮詢委員會

（六）社會工作訓練及人力策劃諮詢委員會

（七）旅館牌照簽發諮詢小組

（八）上訴委員團（地產代理條例）

（九）蒲魯賢慈善信託基金委員會

（十）方便營商諮詢委員會

（十一）中醫中藥發展委員會

（十二）創新科技與產業發展委員會

（十三）華人廟宇委員會轄下社區服務小組

（十四）保護稀有動植物諮詢委員會

（十五）海濱事務委員會

（十六）香港資訊科技學院顧問委員會

（十七）專業服務協進支援計劃評審委員會

（十八）節目與發展委員會

（十九）「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」計劃管理委員會

（二十）道路安全議會

（二十一）社會企業諮詢委員會

（二十二）婦女事務委員會

（二十三）青年廣場管理諮詢委員會

▲ 「青年委員自薦計劃」是《行政長官2022年施政報告》和《青年發展藍圖》所提及的青年發展重點措施之一。

青年擔任諮詢及法定組織的職位的概況



「自薦計劃」過去七次招募（即「青年委員自薦試行計劃」及第一至六期「自薦計劃」）共接獲逾10,000份申請，反應熱烈。目前，青年透過「自薦計劃」，直接或間接獲委任擔任諮詢及法定組織的職位約570個。諮詢及法定組織青年成員的整體比例，亦已從2017年年底的7.8%，上升至2023年底的15.9%。



評審小組及準則



民青局已成立招募委員會，負責監督「自薦計劃」的推行情況。招募委員會成員包括民青局局長、青年發展委員會副主席、上述23個委員會的非官方主席或委員，以及相關政策局／部門的代表。招募委員會下設評審小組，分別負責處理相關委員會所收到的申請。評審小組會舉行面試，以審視相關的申請。

評審小組會考慮申請人是否符合以下三項條件：誠心為社會服務、對有關政策範疇有一定認識，以及具備良好分析和溝通能力。在用人唯才的原則下，政府希望透過「自薦計劃」招募誠心為社會服務、對相關委員會可作出貢獻的青年，推薦給相關委員會所屬的政策局／部門考慮委任。一般來説，每個參與委員會提供兩個委任名額。視乎實際申請數目及評審進度，招募評審工作將於二O二四年第四季完成。

第七期「自薦計劃」的申請表和詳情已經上載於民青局網頁：www.hyab.gov.hk。填寫申請表時，申請人須以文字（不多於600字）或影片／錄音（不長於三分鐘），以中文或英文闡述自己為何適合獲委任為所選委員會的委員。申請表可透過網上申請系統、郵寄或親身送遞的方式遞交。期待有志服務社會的青年參與，向政府出謀獻策。



（特約）