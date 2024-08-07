靚媽精明眼｜澳門上葡京「自助山」優惠第二位半價　每位$175起6歲或以下免費

【靚媽精明眼/自助餐優惠/澳門上葡京酒店/自助山】澳門上葡京酒店「自助山」餐廳自助餐推出夏日限定優惠，於今日（7日）晚上6時KKday開搶自助午餐及早餐套票，優惠價成人每位$175，6歲或以下小童更可免費同享自助餐！榴槤迷更不能錯過任食榴槤加購套票優惠，即刻睇詳情！

▲ 澳門上葡京酒店自助山自助餐由即日起至至9月1日，晚餐時段將推出榴槤任食環節，客人可於現場以每位澳門幣$100+10%加購任食榴槤套票！（圖片來源：官方網站）

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澳門上葡京酒店自助山的自助餐有極多選擇，包括中國菜、馬來西亞菜、新加坡菜及印度菜等地的香濃東南亞地道美食，以及多款人氣冷盤海鮮，還有戶外燒烤區，由專人為大家烤製各式頂級海鮮及肉類，散發陣陣令人垂涎的煙燻香氣，滋味享受非同凡響！除此之外，上葡京自助山由即日起至至9月1日，晚餐時段將推出榴槤任食環節，客人可於現場以每位澳門幣$100+10%加購任食榴槤套票！

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【KKday優惠】第二位半價

自助午餐：$592/2位，平均$296/位（原價$394/位）

用餐日期：2024年8月14至30日（逢星期二至五）

【KKday優惠】低至88折

自助午餐：$347/位起，小童$215/位起

用餐日期：2024年8月10至30日

【KKday優惠】低至6折

自助早餐：成人$175/位（原價$317/位），小童（7-12歲）$160/位

用餐日期：2024年8月10至30日

*以上每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐

地址：澳門上葡京3樓

【預訂按此】

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