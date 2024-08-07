  • 32°C
香港時間 : 202487日 (三) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜澳門上葡京「自助山」優惠第二位半價　每位$175起6歲或以下免費

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【靚媽精明眼/自助餐優惠/澳門上葡京酒店/自助山】澳門上葡京酒店「自助山」餐廳自助餐推出夏日限定優惠，於今日（7日）晚上6時KKday開搶自助午餐及早餐套票，優惠價成人每位$175，6歲或以下小童更可免費同享自助餐！榴槤迷更不能錯過任食榴槤加購套票優惠，即刻睇詳情！

澳門上葡京酒店自助山自助餐由即日起至至9月1日，晚餐時段將推出榴槤任食環節，客人可於現場以每位澳門幣$100+10%加購任食榴槤套票！（圖片來源：官方網站）

最新影片：

童學園
奧運項目｜霹靂舞跳進奧運大舞台成新興運動　資深導師教4大技巧：4歲已可上堂

澳門上葡京酒店自助山的自助餐有極多選擇，包括中國菜、馬來西亞菜、新加坡菜及印度菜等地的香濃東南亞地道美食，以及多款人氣冷盤海鮮，還有戶外燒烤區，由專人為大家烤製各式頂級海鮮及肉類，散發陣陣令人垂涎的煙燻香氣，滋味享受非同凡響！除此之外，上葡京自助山由即日起至至9月1日，晚餐時段將推出榴槤任食環節，客人可於現場以每位澳門幣$100+10%加購任食榴槤套票！

點擊圖片放大
+9
+8

 【KKday優惠】第二位半價
自助午餐：$592/2位，平均$296/位（原價$394/位）
用餐日期：2024年8月14至30日（逢星期二至五）

【KKday優惠】低至88折 
自助午餐：$347/位起，小童$215/位起
用餐日期：2024年8月10至30日

【KKday優惠】低至6折 
自助早餐：成人$175/位（原價$317/位），小童（7-12歲）$160/位
用餐日期：2024年8月10至30日

*以上每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐

地址：澳門上葡京3樓

預訂按此

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

淘寶免運費｜淘寶8月起香港免運費　18類貨品包郵+本地退貨費用全免【附包郵貨品詳情】
10:39 2024/07/26
淘寶免運費｜淘寶8月起香港免運費　18類貨品包郵+本地退貨費用全免【附包郵貨品詳情】
著數優惠｜Häagen-Dazs自助雪糕吧禮盒　親子情侶自製溫馨打卡時光
16:04 2024/07/12
著數優惠｜Häagen-Dazs自助雪糕吧禮盒　親子情侶自製溫馨打卡時光
靚媽精明眼｜OL戒油膩食物減肥出現便秘 頭10位最高纖蔬果排行榜
11:12 2024/08/05
靚媽精明眼｜OL戒油膩食物減肥出現便秘 頭10位最高纖蔬果排行榜

你可能感興趣

淘寶免運費｜淘寶8月起香港免運費　18類貨品包郵+本地退貨費用全免【附包郵貨品詳情】
10:39 2024/07/26
淘寶免運費｜淘寶8月起香港免運費　18類貨品包郵+本地退貨費用全免【附包郵貨品詳情】
著數優惠｜Häagen-Dazs自助雪糕吧禮盒　親子情侶自製溫馨打卡時光
16:04 2024/07/12
著數優惠｜Häagen-Dazs自助雪糕吧禮盒　親子情侶自製溫馨打卡時光
靚媽精明眼｜OL戒油膩食物減肥出現便秘 頭10位最高纖蔬果排行榜
11:12 2024/08/05
靚媽精明眼｜OL戒油膩食物減肥出現便秘 頭10位最高纖蔬果排行榜
著數優惠 酒店 自助餐 餐廳情報 澳門 晚餐 午餐 早餐 榴槤 美食

最高瀏覽

升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡