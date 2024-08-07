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JUPAS｜女拔欄后白凱文為比賽棄考生物　經「頂尖計劃」入讀港大醫科　

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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田徑跨欄港隊運動員白凱文（中）。（受訪者提供）

大學聯招（JUPAS）今日（7日）放榜，各大院校今年都有取錄精英運動員，其中香港大學早前透過「頂尖運動員入學計劃」（TADAS），錄取8名「星中之星」運動員，包括剛代表香港出戰巴黎奧運的「小飛魚」張心悅、學界田徑飛人吳君浩、男子花劍港隊楊子加等，而100米跨欄香港U18和U20紀錄保持者白凱文，更是港大醫學院首名透過TADAS取錄的學生。港大將向每人發放40萬元獎學金。

18歲田徑跨欄港隊運動員白凱文，除了是香港U18及U20的100米跨欄紀錄保持者，亦是拔萃女書院應屆畢業生，選修科生物、化學、經濟及數學延伸單元M1，一直積極備戰文憑試並保持每周訓練，惟生物科考試與亞青賽撞期，最終無奈棄考。

她形容決定前掙扎了很久，亦跟家人和老師商量，「但由於是最後一次可代表香港去U20，對我好重要，加上覺得即使沒有生物科，成績應該仍可以，在其他科努力再努力，故決定在應考經濟科後離港參賽。」而最終她亦沒有白費汗水，不但成功與隊友拿下女子4×100米接力金牌，並在女子100米欄奪第5；她在應考的文憑試科目，亦均考獲5*或以上的佳績，最佳6科高達37分，可謂文武雙全。

選擇讀醫原因，白凱文說是一次近距離觀察醫生日常工作的機會，讓她對醫生專業精神肅然起敬，「（醫生）即使非常忙碌、甚至沒時間用膳，仍耐心聆幫助病人」，加上身為運動員難免遭受傷患，逐漸萌生從醫想法，終透過TADAS入讀港大內外全科醫學士更令她夢想成真，未來盼多研究傷後復原、運動醫學等，「運動員多接觸物理治療師，較少面對運動醫學專家，希望以這個身份幫助更多香港運動員。」

由於港大非常支持運動員發展，能彈性配合訓練和比賽，她說有信心日後可以「雙綫發展」，同時兼顧醫科學業與運動，相信只要分配好時間、保持專注自律便能應付，「會勇敢接受挑戰，鼓勵自己不要好放棄，因為我的目標很清晰，希望兩方面都做得好。」惟坦言田徑目標都訂立在2026年前，如代表香港出戰世大運、亞錦賽等，並刷新個人最佳紀錄，因之後要醫科實習，或不可再每周訓練4至5日，但仍將盡量保持狀態。

另外，港大今年亦透過「精英運動員推薦計劃」，取錄了15名優秀運動員，入讀包括「牙醫學士」、「文學士（城市研究）」、「文理學士（環球衞生及發展）」、「護理學學士」、「工商管理學學士（會計及財務）/ 工商管理學學士（會計數據分析）」、「心理學學士」等課程。

其他院校方面，中大今年向11名在游泳、羽毛球等有傑出表現的學生頒發「運動員獎學金」；科大亦為11名在運動領域等展現領導才能學生頒發「非學術入學獎學金」。城大表示「學生運動員學習支援及入學計劃」和「運動員入學計劃」，分別取錄6名新生及27名聯招生。

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記者：梁薾心

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