超級聯繫人｜林定國︰《廣東省科技創新條例》為香港提供新機遇

▲ 律政司司長林定國。（政府新聞網圖片）

律政司司長林定國率領本港法律界代表，今日在深圳出席由律政司與貿發局合辦的「解決爭議．共創雙贏—香港法律服務 共享發展機遇」會議，推廣香港法律及爭議解決服務。林定國致辭時表示，香港希望扮演「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，為深圳企業的國際化進程，提供穩定和可靠的法律支持，協助深圳企業「走出去」，也協助將海外投資者「引進來」。

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逾300位來自深圳的工商、企業及專業界別代表等出席上午的會議。林定國提到廣東省昨日公布、將於10月實施的《廣東省科技創新條例》，當中提出必須加強與香港的合作；支持好河套深港科技創新合作區深圳園區等大灣區的重大合作平台。此外，條例又支持律師事務所，涉外商事仲裁及調解機構，其他法律服務機構和知識產權服務機構等，對各類創新主體開展國際科技交流合作，以及創新知識產權等提供服務。

林定國認為，新條例為廣東省創新科技發展的方向和政策作出全方位的法律規範，亦為香港法律服務更好融入國家，特別是大灣區在這重要領域的發展提供新的機遇。

林定國昨日抵達深圳，曾參觀河套深港科技創新合作區展示交流中心，了解園區推進深港法律規則銜接和機制對接。林定國今日下午率領代表團轉往佛山，繼續大灣區的訪問行程。

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