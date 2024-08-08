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官員撐劍后｜鄧炳強斥有「小人」攻擊江旻憓　「不想香港好的人正正就是腦殘」

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 分鐘前

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保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

奧運金牌得主江旻憓的碩士論文惹議，保安局局長鄧炳強今日開腔譴責有人挑剔江旻憓，甚至作出人身攻擊，形容是「小人」所為，批評是有破壞無建設，不想香港好。

鄧炳強今出席懲教署立德學院畢業典禮後被問到對於江旻憓論文受攻擊的看法，他說，江旻憓非常支持政府，譴責暴力值得鼓勵，是正常人應該做的事，但有「小人」不想香港好。

我記得呢啲「小人」曾指支持政府的人是「腦殘」，我想同大家講，呢啲唔想香港好嘅人，正正佢哋就係「腦殘」。

鄧炳強指，這些人不理事實如何、不理好壞，總之政府說對的，他們就指不好，為香港好的東西他們就指不好。

例如，當我們經濟好的時候，呢啲「腦殘」就會話，這是虛火而已；當我們經濟受挑戰時，則會說「你看看，香港玩完了」。我想說，正正就是這些「腦殘」的人嘗試阻礙我們謀發展、阻礙我們振興經濟、阻礙我們去惠及民生。

鄧炳強又舉例指，國家安全展覽廳周三（7日）開幕，相關人士會以「洗腦」形容該展覽。鄧強調，有些事情是天經地義的，包括愛國愛港、支持政府、譴責暴力，猶如孝敬父母一樣：「你不會說我叫你孝敬父母就是洗腦吧？你不會說我叫你守法就是洗腦吧？」

鄧炳強斥「小人」企圖以恐嚇、批判方法，令人不敢表達愛國愛港、不敢表達支持政府。他說，所有香港市民都應譴責這些「腦殘」行為，「我相信，香港所以有良知的人都應該出來譴責這些『腦殘』，亦希望所有有良知的傳媒都處理譴責這些『腦殘』。」

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