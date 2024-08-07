肝癌︱婦人13年罹肝癌3次　靠1習慣「腫瘤消失」抗癌成功【附肝癌成因+症狀】

【肝癌／體檢／腫瘤／惡性腫瘤／切除／手術/習慣/癌症消失/症狀/成因/高危】癌症是港人的頭號殺手，根據醫管局最新統計，不論男女，肝癌更是排名在頭5位，然而普遍肝癌在發現之時已經為時已晚。台灣有一名七旬婦人13年來發現罹患肝癌3次，而每次都能夠及時發現清除癌細胞。有醫生指出，她之所以能夠抗癌成功是全靠1個恆常習慣，故此建議大家都應該更加關注身體的變化。

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13年來患肝癌3次

綜合內媒報道，台灣衛福部彰化醫院放射腫瘤科醫生林伯儒分享病例，指一名75歲楊姓婦人13年來3度罹患肝癌。林醫生指，婦人在2007年體檢時發現患有丙型肝炎，當時醫生囑咐她每3個月要覆診一次追蹤病情。4年後，婦人在定期體檢發現肝臟有約1厘米大的腫瘤，證實是早期肝癌。醫生為婦人安排射頻消融術（簡稱電燒）將癌細胞殺死，並持續追蹤情況。2016年，婦人再次在定期檢查中發現1.3厘米大的腫瘤，並以同樣電燒的方法將腫瘤清除。

定期體檢及早發現病灶 １類人高危

今年5月，婦人再次在定期體檢中發現肝臟有2.5厘米大的惡性腫瘤，幸好及早發現，癌細胞還未擴散至淋巴。林醫生指，由於這次腫瘤較大，長在橫膈膜下方，故此改為用軀體立體定位放射治療（SBRT）切除腫瘤。經過5天密集治療後，成功清除癌細胞，後續繼續觀察情況。林醫生指，婦人13年來3次罹患肝癌，每次都幸好及早發現，做手術清除癌細胞。

如果等到不舒服才就醫，可能病情就不樂觀了。

個案管理師游雅方指出，通常發現罹患肝癌時已是晚期，故此呼籲大眾要定期做身體檢查，尤其是有肝病病史的人士，如患有慢性肝炎者。

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肝癌9大常見徵狀

本港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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８大致癌成因

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