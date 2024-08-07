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巴黎奧運｜乒乓女王鄧亞萍退役考獲劍橋博士從政商　18歲餅印仔曝光高大有型

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

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鄧亞萍在兩屆奧運會上奪得4金，退役後都不斷進修，力求上進。

【鄧亞萍/巴黎奧運/乒乓球/陳夢/孫穎莎/劍橋大學】曾稱霸乒乓「世一」8年之久的鄧亞萍近日都有現身巴黎支持國家隊，更在小紅書點評早前陳夢與孫穎莎的奧運女單乒乓金牌大戰。鄧亞萍曾在92年巴塞隆拿及96年亞特蘭大奧運會各獲得2面金牌，是4金乒乓女王。而鄧亞萍退役後不斷進修，考獲劍橋大學經濟學博士學位，04年她與同是乒乓球員的林志剛結婚，兩人育有一子，現年18歲，生得高大與媽媽餅印一樣。

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巴黎奧運︱鄧亞萍不斷進修考獲劍橋博士

現年51歲的中國前乒乓球女王鄧亞萍，於2004年與前乒乓球運動員林志剛結婚，06年3月於巴黎誕下兒子林瀚銘，退役後的鄧亞萍不斷進修，十分上進。於清華大學攻讀英語專業學士學位，然後考獲諾丁漢大學（University of Nottingham）中國當代研究專業的碩士學位，再於劍橋大學進修土地經濟學專業博士學位，是名副其實的博士媽媽。

巴黎奧運︱鄧亞萍做才女出書

完成博士學位後，鄧亞萍還從政、從商。而鄧亞萍都有將生活照放上社交網與大家分享，其兒子林瀚銘日前慶祝18歲生日，五官似足媽媽，身高目測已超過1米8，非常高大。

林瀚銘最近於北京師範大學第二附屬中學畢業，鄧亞萍與丈夫林志剛都有出席畢業禮，而鄧亞萍近日更做才女出書《心力》，日前贈書給陳夢及孫穎莎。

鄧亞萍跟仔仔到巴黎。(微博照片)

巴黎奧運︱鄧亞萍放手讓18歲兒子闖蕩

鄧亞萍對於教仔都有自己的一套，他在兒子18歲的生日翌日在微博出post，表示是時候要放手讓兒子闖蕩，她寫道：

致18歲的瀚銘：今天是你18歲的生日。18年前的今天，伴隨著你的洪亮啼哭聲，醫生剪斷了你我之間的臍帶，一個體重6斤8兩、48厘米長的小男孩出生了，你的誕生，讓我體會到了生命更多的意義。轉眼間，你已成年，也即將面對高中的畢業。我總覺得你還是個懵懂的小少年，大概天底下的媽媽都是這個心態。但我也得慢慢鬆開牽著你的手，放你去闖蕩。你生於初春，是個萬物開始復甦的季節，難免有風有雨，但希望你能明白有風有雨是常態，風雨兼程是狀態，風雨無阻是心態。

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