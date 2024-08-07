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鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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網民憑一張圖已經可推測鄭中基太太余思敏在哪間酒店捉姦？

【鄭中基/何慶湘/余思敏】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，同時因情緒健康問題，完成演唱會後暫停休息。

「鄭中基事件」成為全城熱話，既有網民懷疑Ronald的交代文是由其太太余思敏代筆，又有網民推斷Ronald與何慶湘有不可告人的關係，連余思敏發的「警告」帖文也成焦點！

鄭中基事件丨杜汶澤發文疑為老友鄭中基護航　阿澤：沒資格站道德高地指點

鄭中基事件丨網民懷疑余思敏捉姦在床

在鄭中基指何慶湘「工作及道德操守有問題」前，余思敏在IG出po，並tag老公鄭中基、湘姐、工作人員Stephanie、機動電視台：「Good morning HK. Something big are coming...want to see？」帖文已令人感覺是作出最後警告，似是有大事觸碰了余思敏的底線！

余思敏的帖文配圖備受網民討論，有人認定是一張酒店地毯相，更有網民留言問：「一定關張地毯事~~係咪有VIDEO」，又有網民指紅毯上有精液，更有不少網民猜測余思敏是捉姦在床，然後拍下事發酒店房的地毯。

鄭中基事件丨Ronald被指前言不對後語　鄭中基與阿Sa離婚後和余思敏奉女成婚

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鄭中基事件丨網民估到邊間酒店？！

網民的討論愈演愈烈，有人更直接發帖指出該款地毯是與北角海逸酒店同款，而該酒店正正在機動娛樂有限公司附近，網民寫道：「係醉咗嘅情況下，行唔行到去酒店開房休息呢？」

其他網民留言：「個個都以為自己係神探」、「其實可能只係佢屋企張地毯」、「酒店地毯加埋something big are coming 除咗捉姦在床外 仲可以係咩」、「上網睇相，地毯、地板都有喎 」。

不過只憑一張圖認為相片於酒店所拍，並由此認為是在酒店捉姦，似乎當中不免太多「腦內補完」的成份。

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