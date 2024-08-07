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濕身騷演唱泳兒膠紙打底　黎展峯洪助昇唱到剝衫

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 57 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

泳兒、黃明德、黎展峯及洪助昇現身海洋公園水上樂園為音樂會演唱。

日前，泳兒（Vincy）、黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）出席於海洋公園水上樂園「Aqualand」舉行的「New Bomb音樂會」。4人預備了多首歌曲，炒熱氣氛，Andy及Aiden更唱到除衫，將氣氛推上頂點。

最近經常出席「濕身音樂會」的Vincy當日帶隊3位師弟開唱，Vincy坦言愈來愈喜歡唱戶外live show，「覺得自己開始有少少個人比較『E』咗，入面有好多Energy需要放出嚟，所以今年都做咗兩隻歌係特別tailor made for live show，可以同觀眾多啲互動。」

泳兒事前做足準備

事先張揚會以泳衣打底的她當日卻表示「冇泳衣打底」，稱：「襯唔到呀，不過我黐咗好多膠紙打底，哈哈。因為驚出汗，怕件衫會跣落嚟。」

除服裝，Vincy在化妝及髮型上都早有準備，說：「化妝師幫我化咗個防水妝；髮型師就幫我整咗個wet wet look，流汗都唔會好覺眼，流汗都唔會塌呀。」

預先收到風Andy跟Aiden會除衫的Vincy，亦特別預備了兩套衫出擊，「見Andy同Aiden佢哋除衫，咁我冇得除，所以為咗贏取觀眾嘅尖叫聲，我決定換衫，我都唔執輸！哈哈。」

原本穿長袖衫的Andy跟Aiden唱得興起時，都脫去外套，Andy背心上陣，露出結實的手臂，問他是否乘機展示頻頻操肌的成果，他直言「係吖」，「難得氣溫同埋氣氛適合，展現下少少操肌成果，亦都偷偷俾自己唞一下涼。」

不過原來他開show前兩個星期前弄傷頸，所以未能將最完美的一面展現，「所以做gym都唔敢做得太重，最理想當然係練到上身夠大同靚比例，特別係練多啲腹肌。」

Aiden則以窄身短袖tee示人，話要吊一吊fans胃口，稱：「若隱若現，吊住fans啲胃口先，哈哈。下一次show自己健身的成果。」

相反，近日減肥成功的Dark則十分密實，以牛仔褸造型出現，「減肥成功係我嘅第一步，之後應該會操吓啲肌肉，因為我之前已經得知Andy會除衫，所以喺佢隔離係有啲蝕，所以我就唔除啦。」

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