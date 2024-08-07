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JUPAS放榜｜JUPAS放榜令大量考生焦慮不堪 曾智華勉勵考生：出閘絕不定生死

升學教育

發布時間： 1 小時前

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JUPAS在8月7日放榜。（資料圖片）

令到大量考生焦慮不堪的JUPAS，今日公布正式遴選結果，即是有成功，也會有失敗。

我肥碌差不多行完人生，略有資格講講這場「人生長途賽」是怎樣。

小弟極喜歡賽馬，目標不在投注，而是在賽馬中，學習到不少人生哲理，例如：一、快閘彈出領放的，通常不能維持到尾，多數轉彎入直跑開始腳軟，到最後一百米被過頭。跑大長途，有極多因素決定輸贏，絕少「贏在起跑綫」的「幸運兒」（通常不懂面對逆境）最後真正勝出。

二、馬有不同血統、强項與品種。練馬師（父母）切忌迫馬匹（子女）跑不擅途程，因必無好結果。最佳方法，按馬性（天份及興趣）給予栽培及支持，沿途鼓勵已夠，切忌亂谷亂鞭違反馬性，多悲劇收場。

三、馬匹（自己？）亦應有自知之明，切忌三班馬實力夾硬跑一班，如此必場場落敗。反之，三班馬改跑四班，則隨時掃晒。這樣就會跑出信心，慢慢自然會升班。

馬圈如社會，由N咁多不同實力及班數的馬匹組成，有的合短途、有的合長途、有的具爆炸力而無韌力、有的大器晚成。

我不會講乜乜「求學不是求分數」，又或「考試成績唔重要」呢類廢話。只想講事實及目睹無數真實個案，「出閘絕不定生死」。

若果你漏閘，無壞，努力跑，按自己興趣天份再加專業態度拼搏，最後多數贏。

有空去睇睇《公開試當真》啦，會有啟發。

湊得輕鬆啲
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撰文 : 曾智華

賽馬 曾智華 中小學教育

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