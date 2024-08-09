星級靚媽丨岑杏賢享受與兒子同成長　Jennifer感激父母恩：更加感覺到家庭的愛

▲ 岑杏賢接受TOPick訪問！

港姐出身的岑杏賢（Jennifer）於2020年11月下嫁金融才俊Kelvin，婚後誕下兒子組成幸福三口之家。

早前岑杏賢接受TOPick訪問分享育兒惑受，當媽後的她體會甚大，Jennifer說：「多了一個小生命，你會多了一份責任感，對他付出愛、時間以及作出小犧牲，始終是自己的寶貝，當然想給予他最好，那份媽媽的責任，真的沒想過自己會做得到。」

「養兒方知父母恩」，Jennifer終明白母親的辛勞：「或許從前不懂欣賞自己的父母，原來他們付出那麼多心機、時間和金錢去栽培我，現在做了媽媽就知道他們的偉大，亦懂得感激爸媽當年的照顧，生完Preston之後，更加感覺到家庭的愛。」

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▲ 岑杏賢接受TOPick訪問！(越玲瓏攝)

岑杏賢：囝囝奀皮得嚟好得意

在孩子的成長歷程中，父母也未免會一起成長，初體驗囝囝Trouble2階段的岑杏賢感受甚深：

「我也是邊做邊學，或許他做出一些舉動時，我嘗試了解他為何情緒起伏那麼大？何解突然扭計和反抗？這段期間盡量了解他多一點，問問他剛才為何要尖叫？是否想爸媽關注你？抑或想表達一些感受卻做不到呢。」

她續說：「孩子跟我一起摸索中，所以覺得是一個Team work。」

只要心境一轉，「Trouble2」也可扭轉成「Wonderful 2」，岑杏賢說：

雖然他很Trouble，但我覺得他這段期間好可愛，確實兩歲是孩子最可愛的階段，某時候奀皮得來想挑戰我底線，我又覺得他好得意。

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挑選採用活動教學學校

3歲大的Preston準備入讀幼稚園，為了轉讀心儀的「一條龍」學校，Jennifer安排兒子重讀N班，Preston變了超級大B，不過Jennifer強調自己非虎媽一族。

「我不會過於著緊兒子的學業，當然我們有心儀的學校，但目標是希望他開心讀書，想採用活動式教學，不希望學業上有很大壓力，只要Preston喜愛學習的環境，相比學校出多少個狀元來得重要。」

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