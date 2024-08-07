靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30

▲ 高德打車派$180迎新優惠，即睇詳情！

【高德打車/Call車優惠/AlipayHK/WeChat Pay HK】近年有不少內地Call車平台進軍香港，其中一個便是「高德打車」，簡單方便的call車方式吸引不少港人使用，由即日起「高德打車」更推出迎新優惠，向新用戶大派6張高達$180優惠券，即睇詳情！

高德打車｜8月推出限時迎新優惠

「高德打車」於5月進軍香港，雖為內地Call車手機應用程式，不過香港版的使用方式和內地大致相同，用戶可透過高德地圖、AlipayHK及WeChat Pay HK 3個不同手機應用程式Call車，只需要輸入出發地及目的地，再點選上方的「打車」即可使用，而收費模式主要分為兩種，分別是一口價收費的「包車價的士」及按錶收費的「打表的士」，支付方式可選擇支付寶、微信支付及雲閃付。

▲ 「高德打車」推出迎新優惠。（相關機構提供）

「高德打車」由即日起至8月30日，在3個平台推出迎新優惠，新用戶只需在APP內，使用指定的方法驗證，即可獲得6張總值$180的迎新優惠券，包括一張上限$51的「首程免費乘車優惠」、一張「7折的士優惠券」、一張「75折的士優惠券」及3張「8折的士優惠券」。而現有客戶點擊登記也可獲6張「8折的士優惠券」，不過優惠券僅限香港地區使用。

最新影片推介：

高德打車｜3大平台領取方法

大家只需簡單幾步便可以領取迎新優惠券！

高德地圖App 及 WeChat Pay HK 領取方法︰

1. 打開連結【按此】

2. 輸入手機號碼（以852作開頭）

3. 點擊「獲取驗證碼」

4. 輸入驗證碼

5. 按「HKD 180 Taxi Coupons Collect Now」領取優惠

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AlipayHK 領取方法：

1. 掃瞄AlipayHK用戶專用QRcode

2. 同意授權高德打車

3. 輸入手機號碼

4. 點擊「獲取驗證碼」

5. 輸入驗證碼

6. 按「HKD 180 Taxi Coupons Collect Now」領取優惠

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