靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠 首程免費搭+每程最高減$30
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【高德打車/Call車優惠/AlipayHK/WeChat Pay HK】近年有不少內地Call車平台進軍香港，其中一個便是「高德打車」，簡單方便的call車方式吸引不少港人使用，由即日起「高德打車」更推出迎新優惠，向新用戶大派6張高達$180優惠券，即睇詳情！
高德打車｜8月推出限時迎新優惠
「高德打車」於5月進軍香港，雖為內地Call車手機應用程式，不過香港版的使用方式和內地大致相同，用戶可透過高德地圖、AlipayHK及WeChat Pay HK 3個不同手機應用程式Call車，只需要輸入出發地及目的地，再點選上方的「打車」即可使用，而收費模式主要分為兩種，分別是一口價收費的「包車價的士」及按錶收費的「打表的士」，支付方式可選擇支付寶、微信支付及雲閃付。
「高德打車」由即日起至8月30日，在3個平台推出迎新優惠，新用戶只需在APP內，使用指定的方法驗證，即可獲得6張總值$180的迎新優惠券，包括一張上限$51的「首程免費乘車優惠」、一張「7折的士優惠券」、一張「75折的士優惠券」及3張「8折的士優惠券」。而現有客戶點擊登記也可獲6張「8折的士優惠券」，不過優惠券僅限香港地區使用。
最新影片推介：
高德打車｜3大平台領取方法
大家只需簡單幾步便可以領取迎新優惠券！
高德地圖App 及 WeChat Pay HK 領取方法︰
1. 打開連結【按此】
2. 輸入手機號碼（以852作開頭）
3. 點擊「獲取驗證碼」
4. 輸入驗證碼
5. 按「HKD 180 Taxi Coupons Collect Now」領取優惠
AlipayHK 領取方法：
1. 掃瞄AlipayHK用戶專用QRcode
2. 同意授權高德打車
3. 輸入手機號碼
4. 點擊「獲取驗證碼」
5. 輸入驗證碼
6. 按「HKD 180 Taxi Coupons Collect Now」領取優惠
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