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小朋友成長發育攻略　媽媽們一致推薦　一招提升3.6倍鈣吸收

特約

發布時間： 17 小時前

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熱門 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

網紅媽媽Kami發現大多數的小朋友都有偏食問題，不肯吃菜、不喝奶等，使在發育期攝取不足營養如鈣、鋅、維他命D等，自然相對發育較慢，體型較瘦弱。坊間有不少營養補充品，可以幫助小朋友補足發育所需的營養，可是種類繁多應如何選擇？近日她在大型連鎖零售店就「尋到寶」，發現一款產品大受一眾網紅媽媽歡迎，大家一致認同小朋友食用後能提升3.6倍鈣質吸收，兼有效鎖住鈣質防止流失，而且方便又美味，小朋友都「爭住食」！

@kami0718︰「方便又好飲，小朋友食完發育比以前快。」

液態補充品美味易入口 獨立包裝方便食

媽媽們四出尋找合適而又美味的營養補充品予子女，希望讓子女補足營養，可以快高長大，精靈健康！如果大家一直找不到合適的營養補充品，可以試試一款近期大受網紅媽媽力推的產品——《BG PRO兒童長高鈣》，是一款液態飲品，有別於一般大大粒膠囊或丸狀補充品，Kami表示︰「唔似其他牌子成大粒藥丸，小朋友好難吞，味道係芒果乳酪，一撕即飲，好似果汁咁，小朋友一定鍾意！」《BG PRO兒童長高鈣》像零食般易服易入口，加上條狀獨立包裝，得意又方便，小朋友都好喜歡！Kami笑言︰「買返去之後，小朋友搶住食，每日自動自覺喺雪櫃拎嚟飲，唔使大人監住食。」

4大科學助長成分 精準全面補給營養

《BG PRO兒童長高鈣》不單美味易服，當中含4科學助長成分，包括高濃度微米液態鈣、XI型膠原蛋白、精氨酸及巨型南瓜萃取，為小朋友提供關鍵營養，從多方面促進長高：
●   增強軟骨支撐和韌性
●   促進長高因子釋放
●   加快細胞及骨骼生長
●   提升骨骼肌細胞線粒體活性
●   增加肌肉力量

當中精氨酸更經丹麥臨床科研實證，有效提升兒童長高速度^。加上配合得獎專利微米技術#，分子小超導入，提升3倍鈣質吸收*，而且混合親和鈣源，不會引致腸胃不適及排便困擾，媽媽們可以更安心放心。配方亦加入鋅及維他命D3，幫助提升骨質密度、鞏固牙齒、調節細胞生長、神經肌肉功能和免疫功能。每日只需1-2包，直接飲用或加入小朋友喜歡的飲品中亦可，就能補足全面成長營養要素。

強骨健齒兼強免疫 低糖配方安心服用

自從Kami發現《BG PRO兒童長高鈣》的好處，而且小朋友又「搶住食」，便立即大手入貨，還發現另一款BG PRO兒童固齒鈣《BG PRO增鈣寶》，主要針對強骨健齒，更可強化免疫力。當中成分有微米鈣、膠原蛋白、雙效強免疫萃取，還添加鎂、鋅、牛初乳、DHA等成分，提升3.6倍鈣質吸收*。雜果口味，微甜易入口，加上低糖配方，無添加人造色素，可以放心長期服用。

真實用家分享︰「方便好飲效果好！」

除了網紅媽媽Kami大讚《BG PRO兒童長高鈣》的好處，還有一眾網紅媽媽分享她們的真實體驗，大家一致認為《BG PRO兒童長高鈣》方便好飲，而且效果好！

@babykelly827︰「不單可以補鈣，食咗一段時間，專注力好咗，學嘢都俾之前快咗㖭！」

@yeungmamameimay︰「連續食咗3個月，就算係聖誕節前出世嘅超細B，都追得上同班同學嘅高度啦！」

@gax2︰「增鈣寶吸收效果好，阿仔自己會chur嚟飲，健康之餘又唔驚佢啃到。」

現在更有1日限定優惠，可於8月16日以$199／盒（標準價$299）萬寧出位價選購BG PRO兒童長高鈣或增鈣寶，更有買4送1優惠，折實平均$159.2／盒，立即搶購︰https://bit.ly/3W2x4cB

#日本專利JP3231036 │ 榮獲2018日本東京發明獎銀牌、2020倫敦及加拿大國際發明獎金牌
^van Vught, Anneke JAH, et al. "Dietary arginine and linear growth: the copenhagen School child intervention study." British Journal of Nutrition 109.6 (2013): 1031-1039.
*Compare with calcium powder. 2019 Consumer EVE Laboratory, Efficacy testing on calcium bioavailability

（特約）

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