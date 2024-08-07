MIRROR成員丨蔡卓妍壓軸登場跳《TOXIC!》　李駿傑想與郭富城玩dance challenge

▲ Jeremy與阿Sa。

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）最新派台作品《TOXIC!》挑戰高難度舞步，但他亦邀請粉絲及不少藝人大玩dance challenge，而最後一擊作出挑戰的藝人是蔡卓妍（阿Sa），為大家帶來不少驚喜，而這次合作，Jeremy也覺得別具意義。

今次《TOXIC!》dance challenege參與的藝人眾多，除了MIRROR隊友邱士縉（Stanley）外，還有ERROR梁業（肥仔）、COLLAR邱彥筒（Marf）、楊安妮Winwin、903 DJ謝茜嘉、梁文禮、Woody、阿正、Elsie、鄧小巧、吳林峰、雷同二友、The Hertz的Herman、《TOXIC!》MV導演Borry及排舞老師木炭外，壓軸登場的還有阿Sa。

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▲ Jeremy與肥仔。

常聽Twins歌曲

Jeremy偷偷道出找到阿Sa參與《TOXIC!》dance challenge的小故事，道：「自己以前都會成日聽阿Sa同Twins嘅歌，所以今次玩時，都有透過熟人問阿Sa可唔可以一齊玩，佢好好應承參與呢個challenge，能夠同偶像團體前輩玩呢件事係好有意思同好正！」

除眾藝人外，不少fans也有參與dance challenge，Jeremy很感謝大家的參與，說：「好多fans都有玩dance challenge，但今次舞步係有啲難，因為特登編難啲，所以為咗dance challenge自己都準備咗簡單版、正常版、超難版俾大家揀，去到後尾同歌手朋友玩嘅時候再簡化啲，令到就算冇咁叻跳舞嘅都可以一齊玩，所以最終有4個版本。玩完後發覺下次可舞步簡單啲嘅時候先嚟玩呢個dance challenge，大家會更加容易一齊玩。」

▲ Jeremy與Marf

解釋Anson Lo沒參與原因

同期出歌的還有「教主」盧瀚霆（Anson Lo），但今次二人未有互相參與dance challenge，Jeremy解釋道：「我同阿Lo成日玩cover，我自己都有問佢諗住一齊玩，但一齊做嘢嘅時候時間都一定好tight，冇乜時間可以去做呢件事，希望將來有時間玩到啦！」

除了阿Lo，Jeremy更期待日後有機會跟郭富城一齊跳dance challenge！Jeremy心心眼表示：「跳舞梗係一定要有郭富城啦！佢真係好出色嘅跳唱歌手，一定好想同佢合作。」

而這次dance challenge亦為Jeremy留下不少難忘畫面，Jeremy分享道：「咁多條dance challenge最難忘係睇到吳林峰跳舞，同埋睇到小巧好勤力去練習都係好難忘。因為我都知呢兩位係被我迫去玩，我哋玩之前其實係《三俠四義音樂會》嘅綵排日，我喺錄影之前一日先教佢哋，佢哋真係返屋企練習咗一日，到第二日真係拍時已經做完show，明明好攰但佢哋都跳得好好，又用心，所以都好多謝佢哋，同埋見到吳林峰跳舞係好cute囉！」

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