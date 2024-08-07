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細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港 可致肺炎腦膜炎 蔓延全球15國 世衞：具強大抗藥及致病性

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 19 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【世衛／超級細菌／細菌／國家／抗藥性／致病性／感染】超級細菌來襲？世界衛生組織（WHO）日前發表報告，指一種具有強大抗藥性及高致病性的超級細菌，目前正於全球蔓延，現今已有最少16個國家和地區通報發現相關細菌，其中包括香港。WHO警示，該細菌不但可誘發肺炎、腦膜炎及泌尿道感染等多種嚴重疾病，其高毒性菌株更可於健康人體中引發嚴重感染，情況值得關注。

最新影片：

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

綜合外媒報道，《世界衛生組織》於上月31日發布最新報告，指一種名為肺炎克雷伯桿菌（Klebsiella pneumoniae）正於全球蔓延，目前至少有16個國家和地區，曾報告該區出現高毒性肺炎克雷伯菌（hvKp菌株）：

出現高毒性肺炎克雷伯菌（hvKp菌株）16國家及地區

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出現強抗藥性肺炎克雷伯菌（ST23菌株）12大國家

除此之外，有12個國家同時更檢測到ST23菌株的蹤跡，這類菌株具備包括碳青黴烯類在內的所有β-內酰胺類抗生素的強抗藥性，患者感染後治療選擇將變得極為有限：

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相關內容：超級細菌｜澳洲29歲女家中突昏迷揭染惡菌 肺穿百孔送院後10天亡【附4招預防感染超級細菌】

經典肺炎克雷伯菌(cKp菌株)4大感染風險

WHO解釋指，肺炎克雷伯桿菌是一種屬腸桿菌科的革蘭氏陰性細菌，存在於一般環境之中，包括土壤、地表水和醫療設備；另外亦會出現於哺乳動物黏膜、人類體內，寄生於喉嚨、鼻咽及胃腸道上方。這種細菌具有天然抗藥性，經典肺炎克雷伯菌(cKp菌株) 可引起以下4大嚴重感染，對於免疫功能較低病人影響更為嚴重：

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實際感染情可能被低估 WHO籲各國加強合作

WHO強調，由於目前對這類細菌的監測體系尚存局限，相信目前的實際感染情況很可能仍被低估。

為更全面地掌握疫情動態，WHO呼籲各國應加強合作，提升對高毒性肺炎克雷伯菌辨識及偵測能力，並制定相應防治策略，同時亦要加強醫療方面對於抗生素的使用及管理，以減緩細菌抗藥性發展。

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