頭號癌症｜肺癌年殺4000人用吸塵機恐藏致癌風險　醫生警示1個習慣超高危

▲ 台灣肺癌權威醫生陳晉興表示，日常打掃家居應避免吸入塵埃，列舉一個常見的家務壞習慣恐影響健康。

【致癌／肺癌／肺腺癌／家務／掃地／塵埃／掃地機械人／吸塵機／空氣污染】平日打掃也暗藏致癌風險？肺癌已連續43年成為全球癌症死因首位，台灣肺癌權威醫生陳晉興表示，肺腺癌為當中肺癌患者為最多，因多數沒明顯的前兆及病徵而被忽視。醫生提到市民除可透過低劑量電腦掃描（LDCT）來辨識早期肺癌外，平日打掃清潔家居應避免吸入塵埃，他特別列舉一個常見的家務壞習慣，恐影響健康！

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肺癌｜肺腺癌佔肺癌患者8成

肺癌是一種生長於支氣管或肺泡的惡性腫瘤。根據《三立新聞網》的報導，知名肺癌外科醫生陳晉興表示，肺腺癌佔台灣肺癌患者8成，其中不吸菸者多於吸菸者，且女性比例極高。

研究已證實，空氣污染和極微小粒子PM2.5是肺癌的致病因子。亦有報告指出，室內使用掃地機械人清掃會揚起大量極微小粒子PM2.5，造成濃度迅速飆升。而使用吸塵機也會讓後方氣旋形成的揚塵急速飆增。

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肺癌｜醫生警示1個習慣超高危

陳醫生針對打掃容易揚起塵埃的問題，提出多項建議。首先，使用掃地機械人時，避免與其同處一個空間，且使用吸塵機時，也避免站在排氣口後方。此外，由於懸浮微粒因地心引力下沉，所以下層空氣相對上層更髒。建議清掃時應盡量讓口鼻遠離地面，避免蹲下身來擦拭地板。

有些人習慣蹲下身擦拭地面，此舉相當不利健康。

如果需要清掃大面積的位置且需使用吸塵器，可以戴口罩保護自己。若是平常地面有少許髒污，建議快速清掃即可，盡量減少環境中揚塵的機會和時間。

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肺癌｜香港癌症「頭號殺手」

根據香港癌症基金會，肺癌號稱香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超第二名大腸癌，其中以男性發病率比較高。



肺癌｜成因和症狀

吸煙是引致肺癌的主要成因

百分之九十的肺癌都與吸煙有關

四十歲以下患上肺癌的人很少

五十歲以上的人患上肺癌的機會大幅的增加

開始吸煙的年齡越輕，患肺癌的機率越大

十個吸煙人士中有一人患得肺癌



吸煙斗或雪茄者患上肺癌的風險比吸香煙的人為低，但仍然比非吸煙者高的多吸二手煙者，患癌風險低過吸煙者

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肺癌｜肺癌的症狀

持續咳嗽

呼吸短促

痰中帶血絲

胸痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛

食慾不振和體重下降

如果發現以上任何一種症狀，及時求醫；但請注意，這些症狀的出現，也可能因為其他疾病引起。

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