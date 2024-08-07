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巴黎奧運丨全紅嬋哥哥秘密到場撐妹　兄妹爆喊以家鄉話搞笑交談　約定賽後回家必做1事慰勞

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【全紅嬋／全進華／巴黎奧運／跳水／冠軍／驚喜／回家】全紅嬋昨日（６日）在奧運女子跳水10米高決賽台摘金後，沿著場邊走回後台時，發現哥哥全進華現身觀眾席中，哥哥喜極而泣。在妹妹奪金一刻更激動大叫，為此感到無比驕傲，約定妹妹回家後必做1事慶祝！

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哥哥突現身巴黎　妹妹超驚喜

全紅嬋周二（６日）在巴黎奧運女子跳水10米跳台決賽成功衛冕，成功冠以中國奧運歷史上最年輕「三金王」。獲獎後，全紅嬋沿著場邊接收觀眾送給她的禮物和公仔時，聽到觀眾席上傳來熟悉的聲音，喊著「妹妹、妹妹」，並激動揮手。全紅嬋抬頭一看喜見哥哥的身影，一臉難以置信：「哥哥你有來啊！」。身穿棗紅色西裝的哥哥全進華亦忍不住當場淚崩，兩人隔空短暫交談。期間全紅嬋隔空喊話，叫哥哥「別扔國旗，你怎麼來的？」，全進華說：「我坐飛機來的！」，一度忍不住淚水，全紅嬋立刻安慰他「別哭別哭」，表示一會用微信聯繫哥哥，遂步進後台。

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全進華熱淚盈眶，隨即對著旁邊記者表示，

我不敢跟她說我來了，我就偷偷自己過來。真的太捧了，回來湛江，我殺隻雞做白切雞給你吃！

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兄妹約定回家後斬雞慶祝

比賽結束後，全進華表示，突然現身巴黎事前沒有告訴妹妹，怕她分心影響比賽表現，對於妹妹奪冠一刻超激動大喊，他表示以妹妹為榮。其後，全紅嬋亦接受傳媒賽後訪問時表示：

我們一家都沒出過國，所以看到他也來了，感覺很驚訝。這是他第一次看我比賽而哭，然後我也哭了。他平時很關心我，也盡最大能力滿足我。

全紅嬋自幼家貧，家中有五兄弟姊妹，全紅嬋排行第三。哥哥全進華早已踏入社會打工幫補家庭，現職廚師，而姐姐仍在讀書，妹妹全紅桃及弟弟全進鵬亦是跳水好手。全紅嬋父母在東奧時已謝絕所有贊助商送樓送禮，堅持低調務農，獲網民讚有骨氣。

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