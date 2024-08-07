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平機票｜香港航空商務艙限時優惠 來往日台韓等9地低至$1550

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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(香港航空圖片)

香港航空由即日起到 ８ 月 31 日，預訂由香港出發到指定目的地的商務艙機票，可享受限時優惠，其中香港飛台中來回更低至1550元。

立即預訂: https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/hx/homepage

香港飛台中來回低至港幣 1550

香港飛曼谷來回低至港幣 2880

香港飛首爾來回低至港幣 3370

香港飛台北來回低至港幣 3800

香港飛來回東京低至港幣 7260

香港飛來回大阪低至港幣 7260

香港飛來回福岡低至港幣 7420

香港飛來回札幌低至港幣 8170

香港飛來回峇里島低至港幣 8210

銷售日期: 即日至 2024 年 8 月 31 日

旅遊日期: 2024 年 8 月 24 日至 12 月 12 日

備註：
1) 機票價格未包括稅費及附加費用，已包括 40kg 寄艙行李托運。
2) 所列之票價可因貨幣匯率波動而變動，需受有關條款及細則約束
3) 指定目的地包括曼谷、峇里島、首爾、台北、台中、札幌、東京、大阪及福岡

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