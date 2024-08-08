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JUPAS放榜｜1.3萬人經聯招獲派八大創10年新低　學者料涉DSE改制致院校高估考生成績

社會

撰文： 馮琪雅、梁薾心

發布時間： 14 小時前

最後更新： 3 小時前

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今年只有不足1.3萬人經聯招獲派8大學位。（陳靜儀攝）

大學聯招（JUPAS）結果昨（7日）揭盅，今年不足1.3萬考生獲派八大學位，按年大減逾900人、跌幅6.9%，佔學額比例降至86%，皆創2014年以來新低；逾半大學經聯招取錄人數均較去年減少，單是中文大學已按年減收近200名聯招生。有學者估計與文憑試首年改制，大學或將文憑試最低入學分數「鎅得太高」有關。

香港大學經聯招生佔學額約7成，其中港大醫科更只有53%，多年未達75%聯招新生目標，校方昨形容此這是「較舊」承諾，指適齡學生人口減少，大學需取錄成績更好的非聯招生，以維持公平收生。

逾半資助大學　經聯招取錄人數減

大學聯招處昨公布，今年共有12,937人在聯招放榜日獲派8間資助大學學士學位，佔39,634名聯招生的32.64%；八大每年共提供約1.5萬個學額計算，今年獲取錄人數只佔86.25%；取錄人數及佔學額比例同創2014年以來最低，僅高於2013年取錄12,801人、佔85.34%的歷屆文憑試低位；相比去年放榜日首輪取錄人數，按年減逾900人。

今年成績達到八大門檻的應屆文憑試日校考生按年增247人至17,638人，意味有更多符合要求的考生失落八大學位。

綜合八大公布或回覆查詢，全部形容經聯招取錄人數或比例與往年相若，但至少5間大學聯招取錄學生數目低過去年。港大及中大均提供逾3,000個學額，港大經聯招取錄約2,100人、約佔學額7成，校方未透露按年變化；中大則取錄3,019人，按年減199人，但仍佔學額逾9成，校方指聯招取錄新生比例「連續3年超逾8成」。

3校各提供逾2,000個學額，理大稱今年取錄2,018人，約佔75%；科大取錄1,676人，城大則取錄約1,600人，推算上述兩校聯招生約佔學額8成及76%。此外，浸大及教大分別取錄近1,100名及約904名聯招生；嶺大僅形容收生相若。

港大：學生人口減　需公平收生

港大醫科取錄聯招生比例按年升近8個百分點至53%，但仍連續9年未達前院長梁卓偉訂下的75%目標。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅昨表示，這是當年承諾的收生目標，「問題是這未必符合實際情況。」他指近年隨着時間及實際情況改變，「應該無再有咁嘅承諾。」

嚴志堅強調，港大應取錄最多、最好的本地生，但需維持公平收生標準，加上出生率下跌、學生人數減少，大學未必在聯招挑選到心儀學生，亦不可因為有關承諾而「歧視」或「懲罰」成績更好的非聯招生，否則會造成不公。

學者籲學界兼顧社會利益　不應為「捽靚條數」

過往不少非聯招生憑國際預科文憑（IB）及普通教育文憑（GCE）等其他只有國際學校及直資學校開辦的課程學歷升學，基層生主要以聯招途徑報名。

中大入學及學生資助處處長王家徹強調，中大過往3年每年均取錄逾3,000名聯招生，仍以照顧本地聯招生為主。他估計，今年因應通識科被公民科取代，不少大學計少1科成績，或有其他大學缺乏經驗，將部分課程「cut-off score」劃得太高。他指各大學應兼顧社會整體利益，公平取錄有足夠學習能力的學生，即使學生減少、大學競爭加劇，大學也不應為「捽靚條數」而抬高收生分數，導致少收聯招生。

記者：馮琪雅、梁薾心

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