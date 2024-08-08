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東張西望何伯丨「新何太」狂鬧丈夫蠢嗌要離婚　何伯膠紙封咀哭泣寫遺書

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「新何太」嗌要離婚，何伯表示要寫遺書。

【何伯/何太/新何太/東張西望】因為亮相TVB《東張西望》而成名的何伯及「新何太」近日恩愛不再，而且「新何太」更不時在直播時於鏡頭前公開鬧爆何伯。

情況愈來愈嚴重，昨日（8月7日）何太開直播時更見疑虐待何伯！「新何太」開直播時，何伯坐在太太旁邊，可是嘴巴卻被封箱膠紙封住，何太更在直播表示：「如果自己有錢會送老公去老人院」，更稱自己受何伯連累而被「黑粉」纏上。而且更落丈夫臉指他房事不行，「一晚5次」已成為「歷史」，同時叫何伯回他的仔女身邊。

「新何太」抱怨何伯稱：「即係同我結婚咁耐啦，冇一件事係帶畀我好事㗎喎，我真係好頭痛！啲蠢人我真係無法一齊，教又教咁多，話又話咁多。」她更指何伯：「你呢啲人唔識死啊，畀人玩殘都唔識啊。」

東張西望何伯丨心疼繼子撞親出言慰問　何伯反被「新何太」鬧：你理佢做乜啫

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東張西望何伯丨何伯寧死不離婚

在旁何伯發出啜泣聲及不斷指手劃腳，此舉更火上加油令「新何太」怒火中燒怒目而視，更稱：無奈表示「以為佢又做咩傻事，拎封口紙（膠紙）封2片自己個嘴，話自己唔好再出聲咁痴線喎」更生氣大鬧何伯唔出聲只懂指手畫腳「有咩就講出嚟啦啦！」。

她更直言受夠何伯「咁蠢」要離婚，之後何伯行出鏡頭，扯下嘴巴膠紙的他更聲稱要寫遺書，說：「你再話同我離婚，今日要見血至得，我自願嘅。」何伯更邊寫遺書邊稱：「8月7日開始無心生存下去，結束生命，與我老婆無關，我自願死」「新何太」無奈地稱：「點解就算要離婚你就死啫。」

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東張西望何伯丨網民懷疑何伯夫婦做戲

有網民憂心何伯安全表示要報警求助，之後在facebook專頁「何伯＆何伯老婆關注組」有網民發文指，疑似真的有警察到「新何太」單位，又有人上載有救護車在現場的照片，但據指，警察上門調查後發現無需送院。

但有不少網民認為何伯夫婦在「做戲」刷流量，指何伯講說話似讀對白，更諷刺稱：「何伯要出鏡讀對白笑死」、「係咪情趣嚟？」、「做佢仔女真係冇眼睇」等。

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