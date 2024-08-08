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遊日注意｜大阪心齋橋錶行遇劫　27歲中國籍男子搶值逾300萬名錶男店員被刺死

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 56 分鐘前

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大阪心齋橋錶行遇劫，27歲中國籍男子搶值逾300萬名錶，男店員被刺死。

【遊日注意／日本大阪／心齋橋／劫案／搶劫／名錶／鐘錶行】日本大阪市中央區心齋橋商店街昨日（7日）下午發生劫案，一間高級鐘錶店的男店員遭犯人刺傷腹部，送院治療後不治。報導指疑犯是一名中國籍男子，搶走一隻價值6,280萬日元（約334萬港元）的高價手錶，最終於關西國際機場被捕。

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中國籍男子大阪心齋橋錶行行劫

綜合日媒報道，7日下午1點43分，警方接獲通報，稱大阪市中央區心齋橋商店街一間鐘表行「Tokioka」，一名男子持刀進入錶行企圖行劫，搶走價值6,280萬日元手錶。警方於下午4時30分，在關西國際機場以涉嫌搶劫和殺人未遂罪名逮捕疑犯。

警方透露，疑犯為27歲中國籍男子后馭波，他已承認「從店員手上盜取手錶，並用刀刺傷店員」，警方亦從疑犯身上搜出被搶走的手錶，還在附近的樹叢裡發現一把帶血的刀具，疑似是作案兇器。

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更多相關報道：【離奇命案】北海道無頭男屍案揭一家三口恐怖合謀　小學同學爆曾遭持刀攻擊

據悉，疑犯當時講中文，進入鐘錶店内向女店員表示要看名錶，女店員拿出商品後，他突然掏出利刀威脅並奪走手錶。一名30多歲男職員試圖阻止，但被疑犯刺傷腹部，送院時意識不明，隨後出現出血性休克死亡。受害者身亡後，此案已改為強盜殺人罪進行調查。

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