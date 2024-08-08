MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持

▲ 馮德倫執導姜濤新歌《Every Single Time》MV。

MIRROR萬人迷姜濤最近出歌速度略為放緩，終推出新歌《Every Single Time》，而這次慢工出細貨，除特地飛抵台灣，並再次找來羅志祥的排舞老師大目為他編舞外，更得到馮德倫（Stephen）加持執導MV，而張繼聰譜寫的旋律更為姜濤帶來靈感，構思了MV中的造型。

《Every Single Time》由張繼聰作曲，姜濤收到demo時正值跟家人外遊，回憶道：「收到呢隻歌嘅時候，係我同屋企人去旅行嘅時候，聽到嘅時候真係覺得係一首好適合有mic stand同戴帽嘅歌，腦海即刻想像到呢個畫面，然後就好興奮同佢講話一定要隻歌。」

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▲ 馮德倫執導姜濤新歌《Every Single Time》MV。

馮德倫欣賞姜濤

姜濤在去年個唱已經演繹過《Every Single Time》，但相隔一年才面世，所以特別感激張繼聰讓他把好歌收起一整年，續道：「特別多謝佢寫咗隻咁好嘅歌俾我，雖然我喺上一個個唱已經表演咗呢首歌，但一年後先推出呢隻歌，但佢從來冇催我，實在十分感激。」

除張繼聰譜曲外，今次亦邀來馮德倫執導MV。Stephen演而優則導，過去曾獲得第18屆台灣金曲獎最佳MV導演獎。這次姜濤邀請Stephen為新歌《Every Single Time》任導演，全因之前二人合作拍廣告而認識。

但為何Stephen又答應呢？他笑言：「咁靚仔點會唔應承啫。」姜濤聽到Stephen的讚美，也笑著道謝。而Stephen續道：「同埋過去拍電影，都鍾意一啲有動感嘅嘢，無論係功夫、動作、跳舞都拍過，而且我都想同年青人合作下，知道阿姜叻跳舞，所以想汲收下經驗。」

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注入黑色電影元素

當Stephen答允執導後，姜濤在一開始時便說出了自己的想法，但卻沒過份堅持己見，道：「因為既然搵咗Stephen幫我執導呢個MV，就非常信任佢，當然作為歌手，對每一首歌都要有自己諗法，亦會提出咗先，但Stephen本身都係好優秀嘅導演，所以我喺MV製作方面都放心交俾佢，even最後方向唔一樣，我都完全信任佢嘅方向係會俾另一個感覺俾我。」

其實姜濤給予的意見，Stephen不但表示歡迎，更指這令整個MV製作更加好玩，Stephen說：「阿姜都俾好多想法，有時導演唔係就咁想放乜就乜，可以大家來來回回去溝通成件事，好似我想拍4、50年代film noir（黑色電影）感覺嘅嘢，通常嗰種都好stylish（富有格調）好有風格，講啲好似偵探、好壓抑、好anxiety（感覺驚慄）嘅題材，姜又想有啲舞步加入帽嘅元素，咁就啱晒！」

他並指：「嗰個年代黑色電影裡面嘅偵探就係有戴帽，呢個結合會係幾有趣，而且阿姜未拍過黑白嘅影片，而家style圍繞呢個主題去製作，所以都係未做過嘅嘢，今次創新下，同埋我亦都鍾意拍跳舞呢！」

▲ 姜濤新歌《Every Single Time》MV。

凌晨靈感特別多

二人的不間斷交流，結果令《Every Single Time》超出姜濤的想像，不過姜濤透露：「MV裡面舞蹈嘅風格，同埋服裝，以及最後編曲，同我想像中都冇太大出入，因為我哋通常諗咗畫面，先去完成歌曲好多嘅細節，所以冇太大嘅出入，MV完全冇諗過黑白呢個風格，但當我睇返成隻歌嘅畫面，再聽返隻歌，就覺得黑白好match首歌，所以好佩服Stephen可以諗到黑白呢種風格。」

今次姜濤再次找來羅志祥的排舞老師大目編舞，當中加入了飛帽的一幕，大目表示知道姜濤要到達台灣以後才排舞，都擔心動作太高難度很難做到，但沒想到姜濤第一次便把帽接住，帥氣十足！不過姜濤都指今次的舞步，是歷年來最難跳的一次。

上文有提及姜濤與Stephen不間斷式交流，這也千真萬確，因姜濤會在凌晨時份send短訊給Stephen，姜濤也自爆，晚上靈感特別流暢！

他說：「我的確有好多靈感係半夜三更先諗到，諗到就會想即刻話俾人聽，包括我嘅監製、填詞，以前都係諗到就即刻講，通常都係半夜三更嘅時間，唔好意思，不過Stephen好好，好遷就，一直都好有耐性去聽我講想做嘅嘢，而喺佢做到嘅範圍內，佢都會做俾我，所以係非常好。」

▲ 姜濤新歌《Every Single Time》MV。

投入構想MV細節

姜濤在日間完成工作後，腦袋還未肯休息，投入構想MV細節，不過有時他的想法未必能夠實行得到，Stephen理解當中原因，道：「阿姜可能唔係好明拍攝嘅困難，例如一決定咗要做啲乜嘢，就要時間準備，好難去改。其實以後拍得多，阿姜就會知道，又或者參與多啲幕後就會知道當中困難，會明白。」

Stephen也溫馨提示姜濤：「下次早啲瞓覺，唔好咁夜text我，有時我唔記得熄機，就俾你嘈醒，下次臨瞓唔好諗咁多嘢，同埋唔好飲咁多咖啡。」

▲ 姜濤新歌《Every Single Time》MV。

由合作拍攝廣告，到今次MV合作， Stephen對於姜濤的印象，都從觀察而得出，而且更是一層一層深入去認識姜濤，Stephen道：「阿姜有想法，最緊要係靚仔，（姜：你靚仔好多！）但其實除咗靚仔之外，你睇呢個MV就知道，佢有好勤力排舞，希望拍出嚟大家喜歡，當然有好多人都知道佢係識跳舞，但我希望將佢最好嘅一面、才華表現到俾大家睇，等大家更認識佢呢方面嘅才能。 」

得到Stephen的寵愛，姜濤也衷心多謝導演，怎料Stephen隨即問他：「我靚唔靚仔呀？」淘氣的姜濤即大爆很多朋友都很喜歡Stephen，笑道：「非常之靚仔啦梗係！身邊有朋友知道我同Stephen合作，今朝（拍攝當日）已經text我，仲想我偷影，但我話俾佢哋知唔可以偷影，跟住佢哋不停問我真人係咪好靚仔，因為佢哋好想見到Stephen。」

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知道姜糖等待已久

獲Stephen的加持，還因很久沒有推出歌曲，姜濤也急不及待，拍完MV即第一時間在社交平台上載照片，事後解釋：「我急不及待post相，係因為發覺自己好耐冇出歌，距離《好得太過份》已經有4個月嘅時間，所以當完成嘅一刻，好想立即話俾大家知我完成咗第16胎嘅製作。」

他續指：「知道好多fans等咗好耐，同埋《Every Single Time》上次喺演唱會都有唱，都過咗成年，大家都好驚呢首歌冇一個正式嘅版本，所以想話俾大家聽，有用心去做，而且完成咗，post張相係唔想大家擔心。」姜濤有多寵粉？由此可見一斑。

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