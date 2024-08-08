鄭中基事件｜鄭中基千字文聲明被發現有所改動　Ronald用17個字證夫妻同心？

▲ 鄭中基（Ronald）的千字文在發布後6分鐘作出了一關鍵改動！

【鄭中基/何慶湘/余思敏】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，同時因情緒健康問題，完成演唱會後暫停休息。

當事人之一的何慶湘至今零回應，事件未有新消息之際，從Ronald在Facebook專頁千字道歉文之編輯紀錄所見，該千字文在發布後6分鐘作出了一關鍵改動！

鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意 憑一幅圖推測酒店捉姦在床

鄭中基事件丨千字文有改動

Ronald在聲明中不斷提到太太，如：「直到我遇到我太太余思敏小姐，係佢令我覺得我要走入另一個人生階段嘅人」、「我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女」，又提起過往的婚姻令他不開心，網民就覺得千字文是由余思敏所寫，又或是Ronald「偷食」後的悔過書！

在千字文發布6分鐘後，本來一句「會去美國參加戒酒中心嘅療程」就改成「太太會陪我去美國參加戒酒中心嘅療程」，似乎是證明夫妻同心之舉？

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鄭中基事件丨與余思敏奉女成婚

除醉酒鬧事外，鄭中基入行以來承認戀情分別有楊千嬅及蔡卓妍（阿Sa）。傳鄭中基力追楊千嬅3年，創作《二月三日》一曲奪得伊人芳心，可是其間不斷傳出分手的消息，結果在1999年正式分手，不過二人仍維持好友關係。

另外，在2004年，鄭中基因與阿Sa合作電影《追擊8月15》結緣，之後一直傳二人拍拖，但到2009年才承認情侶關係。但令人意想不到，在2010年初傳出二人秘婚，結果蔡卓妍與鄭中基諂出席記者招待會，宣告他倆於2006年已在美國洛杉磯註冊結婚，但當日在會上同時宣布二人正辦理離婚，此事當年轟動娛圈。

到2011年4月8日，鄭中基被踢爆女友余思敏為他未婚懷孕，二人在同年結婚，現時夫婦育有一子一女。近年，大眾認為鄭中基早已浪子回頭成為暖男爸爸，可是卻意想不到他又再陷酗酒問題。

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