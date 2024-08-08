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巴黎奧運｜美國選手跳水撞板嚴重失誤裁判全0分　努力完成5跳顯體育精神

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撰文： 王明芳

發布時間： 24 分鐘前

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美國選手跳水撞板嚴重失誤裁判全0分，仍努力完成5跳顯體育精神。

【巴黎奧運/跳水/女子跳水/全紅嬋/陳芋汐/郭晶晶/美國隊/中國隊】巴黎奧運還有數天便閉幕，昨日在女子跳水3米板初賽時，出現了驚心動魄的畫面，有美國選手於第一跳犯下大錯，在躍起翻騰後，期間雙腳撞中彈板，嚴重影響了之後的動作，無法做好入水姿勢，雙手及雙腳向下地撻落水，濺起很大水花。裁判全部給0分，不過該名選手仍努力完成5跳，盡顯體育精神！

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25歲美國選手吉遜（Alison Gibson）第一跳犯下大錯。她選擇了難度系數3.0的405B動作「向內翻騰兩周半屈體」，背向泳池起跳，躍起翻騰，期間雙腳撞向彈板，嚴重影響了之後的動作，整個動作「散晒」，無法做好入水，雙手及雙腳向下地撻落水，濺起很大水花。

她上水很表情十分失望，教練上前拍一拍她安慰。吉遜望望雙腳有沒有受傷，小休後準備下一跳。可能受第一跳失敗影響，吉遜之後表現飄忽，第二跳的「向後翻騰兩周半屈體」亦只得49.5分。

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巴黎奧運︱吉遜完成5跳精神可嘉

在第三跳及第四跳時，吉遜似乎收拾心情，分別獲得68.2分及58.5分，但在最後一跳，她選擇難度系數達3.4的「向前翻騰兩周半轉體兩周屈體」，不過再度失準，壓不住水花，部分裁判只給她2分，在第五跳只得22.1分。這套高難度的5154B是她最喜歡的動作。

最後，她5跳合共得198.3分，在28位選手中排包尾。雖然表現不佳，但吉遜頂住心理壓力完成了5跳，沒有放棄，盡顯體育精神，值得讚賞。

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巴黎奧運︱吉遜一度不再跳水

今屆是吉遜第二次參加奧運，在3年前東京奧運，她出戰了雙人3米板，與拍檔彭馬（Krysta Palmer）以第八名完成。東京奧運後，她一度宣布不再跳水，但在2023年再重投比賽。

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巴黎奧運︱吉遜視跳水皇后郭晶晶為偶像

吉遜由9歲開始練跳水，視跳水皇后郭晶晶為偶像。吉遜在運動表現出色外，也是一位「學霸」，擁有碩士學位。她在德克薩斯大學讀廣告系，取得學士學位，再攻讀廣告與消費者習慣的碩士課程。

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