優惠情報｜全港獨家TGC x LITTLE TWIN STARS星之套裝　於「家電．家居．博覽 2024」率先上市

▲ 全港獨家TGC x LITTLE TWIN STARS煮食爐及全新夢幻煎鍋星之套裝優惠，於「家電．家居．博覽 2024」購買低至6折爐具及全新TGC廚櫃可享7折優惠，現場登記成為「好氣 Fun」會員即送蠔皇鮑魚！

煤氣公司已連續九年參與「家電．家居．博覽」(2024 年 8月 15 至 19 日，攤位編號：3F-E02)，煤氣公司一直致力創新，不斷提升大家的生活體驗，以提升居家煮食的樂趣！

煤氣企業旗下的優質爐具品牌 TGC 去年推出全港首部 TGC x Little Twin Stars 星之煮食爐後大獲好評。兩款煮食爐配備充滿浪漫氣息的色調 — 薰衣紫和天空藍，連同 2024 全新推出的 Little Twin Stars 粉紫夢幻煎鍋，限量版星之套裝將於會場率先上市，同場還有多款煤氣爐具及家居用品以低至 6 折發售。場內更展出全新 TGC 廚櫃產品，一站式為您打造專屬您的理想廚房。

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獨家發售的 TGC x Little Twin Stars 煮食爐，不但在強化玻璃面上印有可愛的Kiki 和 Lala圖案，更配備薰衣紫或天空藍兩款顏色選擇，深受大人小朋友歡迎。除了煮食爐，全新限量推出的 Little Twin Stars粉紫色煎鍋造型可愛，高效導熱且儲熱性佳，配上防燙手柄，安全耐熱，令您煮食更輕鬆。

TGC x LITTLE TWIN STARS煮食爐及煎鍋星之套裝價 $5,960 (原價: $7,428)

Little Twin Stars星之煮食爐(原價 HK$6,630 )

Little Twin Stars 24cm易潔單柄煎鍋(原價$798)

全新 TGC 廚櫃首次現身家電．家居．博覽

全新 TGC 廚房提供廚櫃設計及安裝一條龍服務，以優質板材及五金配件，配襯無縫石枱面，結合 TGC 爐具度身訂造每個廚房，讓屋主享受一站式煤氣家居生活。訂購廚櫃可享呎價 7折優惠，即場預約上門度尺更送您精美禮品，與您一同打造理想廚房。

▲ TGC Kitchen

購買家居用品獨家優惠送您煤氣烹飪中心課程電子禮券場內將設有多個品牌的優質時尚家居用品及精緻廚具產品，將會以會場優惠價發售，如匡橋會推出多款會場獨家優惠套裝、Senga鍋具低至 7 折、尚朋堂產品6折優惠及Blanc廚具產品低至半價等；

同時，更首推全新家電優惠，如樂信雙門雪櫃、金鼎洗衣機、開利、樂信窗口式冷氣機低至 7 折；現場優惠多不勝數，請親臨參觀及選購！於會場購買家居用品滿 HK$300或以上，即場送您煤氣烹飪中心課程電子禮券 HK$200。

▲ TGFun_offer

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另外，即場登記成為「好氣 Fun」網上換購平台會員即送「壽桃蠔皇鮑魚四隻裝」(價值$70)，更可專享飛利浦及三星產品低至5折優惠，盡享會員超筍優惠！

家電．家居．博覽 2024 煤氣公司攤位優惠包括：

1.特設優惠專區，指定爐具低至 6 折優惠

2.購買煤氣爐具滿HK$3,000或以上 憑現場小冊子優惠券 ，即減 HK$200爐具優惠及送煤氣烹飪中心課程電子禮券HK$400（ https://www.towngasfun.com/cooking-classes.html）

3.TGC廚櫃呎價低至7折，現場預約上門度尺，即送精美禮品

最新影片推介：

家居用品會場優惠：

1.購買家居用品滿 HK$300 或以上 ，送煤氣烹飪中心課程電子禮券 HK$200

2.2024 全新夢幻爐具組合款式，購買任何一款TGC x LITTLE TWIN STARS煮食爐+LITTLE TWIN STARS 24cm 易潔單柄煎鍋，即享星之套裝價HK$5,960 (原價: HK$7,428)

3.多個品牌家居用品以會場優惠價發售：

（１）匡橋懸浮鑊推出多款會場獨家優惠套裝

（２）Senga 鍋具低至 7 折

（３） 尚朋堂產品低至 6 折

（４）Blanc 廚房用具低至半價

（５）樂信雙門雪櫃、金鼎洗衣機低至 7 折

（６）開利、樂信窗口式冷氣機低至 7 折

「好氣 Fun」會場優惠：

1.即場登記成為「好氣 Fun」網上換購平台會員 ，即送壽桃蠔皇鮑魚 4 隻裝(價值$70)

2.迎新獎賞共 800 分 (於「推廣碼」輸入「hde2024」)+$60 購物優惠 (於「購物車」輸入折扣碼「W22TGF」)

3.超筍換購飛利浦 三星 產品低至5折，每日限量發售

請親臨「家電．家居．博覽」煤氣公司展位了解更多產品詳情及選購，為家居添置優質爐具及家居用品，發掘明火煮食的優點！

2024 家電．家居．博覽

日期：2024 年 8 月 15 日至 19 日

地址：灣仔會議展覽中心

煤氣公司展位編號：3F-E02

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