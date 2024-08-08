巴黎奧運｜西班牙名將馬蓮感激何冰嬌窩心行為　發文暗示退役：另一條路開始了

▲ 馬蓮暗示退役?

【巴黎奧運/馬蓮/何冰嬌/羽毛球】早前巴黎奧運舉行的羽毛球女單4強，西班牙球手馬蓮（Carolina Marin）對戰國家隊何冰嬌，馬蓮在領先情況下，因一次殺球落地傷及右腳，經過場邊治療後，她戴上護膝想堅持作賽，無奈受腳傷影響，最終選擇退賽，跪在地上痛哭。

巴黎奧運｜羽毛球場上最悲傷一幕 西班牙名將馬蓮受傷退賽痛哭全場心碎

巴黎奧運丨馬蓮因傷而退賽

馬蓮上届因傷無緣東京奧運，如今金牌夢再度告吹，令其極度難過。

根據外媒報道，馬蓮的教練李華士（Fernando Rivas）向傳媒透露，馬蓮回到更衣室後十分傷心，又指她為了踏上奧運舞台付出了很多努力，但結果令人難以接受。

巴黎奧運丨何冰嬌窩心行為

由於馬蓮退賽，何冰嬌自動晉級決賽，她在羽球女子單打金牌戰上以0：2不敵韓國世界第一的安洗瑩，摘下銀牌。

在頒獎台上何冰嬌拿着西班牙徽章致敬馬蓮，展現奧運精神贏盡掌聲。

事後何冰嬌接受內地傳媒訪問時解釋，「帶著西班牙的徽章上領獎台，是因為昨天的4強對手不幸受傷，我很心痛。因為她是一位非常優秀的運動員，我希望她能看到這一幕，也祝福她早日康復」。

何冰嬌以這種方式與馬蓮共享榮耀，更獲奧運官方IG出Post表揚展現奧運精神。

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巴黎奧運丨馬琳再傷舊患

據西班牙媒體《馬卡報》報道，馬琳抵達馬德里之後，隨後馬上前往醫院檢查傷勢。

結果顯示她再度遭遇右膝十字韌帶撕裂，與她在2019年1月在印尼公開賽比賽期間受的傷為同一位置，再傷舊患，形勢不容樂觀，令不少西班牙球迷感到惋惜。

巴黎奧運丨感謝何冰嬌 暗示退役?

馬蓮日前在社交網上載奧運球場以及何冰嬌在頒獎台手持西班牙徽章的照片，發文表示：「我經歷了一生中最困難的時刻之一，已經過去幾天了，但我需要更多時間來消化它。」

她感激何冰嬌的窩心行為：「她在頒獎台上的舉動是我遇過最友愛的行為，我會永遠感激她。」

馬蓮續說完成小時候的夢想：「我還有其他的夢想要實現，生活還是要繼續，我會繼續追求我的夢想，現在另一條路開始了，但我已經知道了。」似乎為退役埋下伏筆。

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