終極上訴｜黎智英等7人8.18參與集結提上訴　終院下周一宣布判決

▲ 黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英及資深大律師李柱銘等7人，涉於2019年8.18在維園組織及參與未經批准集結，經審訊後被裁定兩罪成。7人早前獲上訴庭撤銷組織一罪，參與一罪則維持原判，7人早前向終審法院提出上訴。根據司法機構網頁顯示，終院將於下周一（12日）宣布判決，法官將開庭宣判。

7名上訴人為黎智英（76歲）、李卓人（67歲）、吳靄儀（76歲）、梁國雄（67歲）、何秀蘭（69歲）、何俊仁（72歲）及李柱銘（85歲），控罪指7人於2019年8月18日分別組織及明知而參與一個違規《公安條例》下進行的公眾遊行。

是次上訴議題為，終審法院應否採納英國最高法院Ziegler案等兩案中，具說服力但對終院沒有約束力的判例？如採納，法庭應在甚麼情況下進行「執行相稱性」的評估。

7人早前於區域法院經審訊後均被裁定兩項罪名成立，黎智英及李卓人共被判囚12個月、梁國雄及何秀蘭分別被判監18及8個月。上訴庭其後裁定組織未經批准的集結定罪上訴得直，撤銷控罪，參與未經批准的集結罪則維持原判，經調整後，黎的刑期為9個月，李卓人為6個月，梁及何則為12及5個月。至於吳靄儀及何俊仁被判監12個月，李柱銘被判監11個月，均緩刑2年。

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