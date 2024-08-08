不離不棄｜中國外交部前發言人趙立堅妻子突患末期乳癌　壽命僅剩6個月毅然放棄化療：想舒服些

【中國／外交部／前發言人／戰狼／趙立堅／湯天如／乳癌／癌症】有「戰狼」稱號、前中國外交部發言人趙立堅，去年被調離崗位後，便一直鮮有消息。惟本月4日，其妻湯天如卻突然在微博自爆患有晚期乳癌，並感謝丈夫一直的陪伴，令人發現「戰狼」背後，原來對愛妻亦有柔情似水的一面。

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本月4日，趙立堅的妻子湯天如在其微博帳號，突然上載多張夫妻倆的恩愛合照，6張相片背景均是一樣，疑似在醫院，身穿病人服的湯天如手腕上掛有病人專用的手帶，頭跟身均緊貼丈夫，並用手挽著，倆口子非常恩愛。旁邊更寫下對丈夫的感謝:

生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。你是最好的丈夫，也是最優秀的黨員。

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其後湯天如連續兩天在微博上發文，並自爆在病床上合照的原因，原來是因為已患上乳腺癌第5期。湯天如指，自己去年6月初被確診惡性三陰性乳腺癌第5期，當時醫生要求立即住院手術，但因為需要出國工作，於是跟醫生一再商量推遲7至10天的手術時間。回國後，她指癌細胞已擴散至淋巴，她因此在北京公立醫院分兩次完成手術。

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湯天如表示，當時醫生告訴她，如果不進行化療和放射性治療，生命只有6個月，如果配合治療有50%的機會可以活6至24個月。

我的情緒一下崩潰了，老公以後怎麼辦？孩子怎麼辦？

她表示，半小時後決定不接受西醫治療，原因是不想丈夫天天陪著自己去醫院，也不想看到自己只能虛弱的坐在輪椅上，於是決定選擇中醫調理。

既然時間那麼短就不要再折騰自己，讓自己最後的時間舒服些。

湯天如最後稱，「我是每個中醫兩周的藥如果有改善就繼續，沒有變化就換另一個中醫，就這樣經老公同事熱心介紹到第四個中醫時我終於找到了對的中醫，兩天我就感覺到了效果」。

同場加映:乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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同場加映:自我乳房檢查方法

其實男女檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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