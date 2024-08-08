韓國影帝劉亞仁涉毒形象一落千丈　官司纏身期間歷喪父之痛

▲ 官司纏身的劉亞仁歷喪父之痛。

36歲韓國影帝劉亞仁於去年2月初涉嫌濫用麻醉劑異丙酚（Propofol，俗稱「牛奶針」）、吸食大麻、可卡因等8種藥物及毒品而遭警方調查，更被禁止出境，事件引起關注！

案件有最新發展，日前在首爾中央地方法院進行審訊，檢方以劉亞仁慣性吸毒為由，向法院要求判他入獄4年、罰款1.1萬港元，並將於9月3日宣判。

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被指控性侵30多歲男子

劉亞仁涉毒案尚未宣判，他就再捲入另一宗案件，就一名30多歲的男子A某稱本月14日早上6時至下午4時於龍山區商用住宅內睡覺，醒來後發現自己被劉亞仁性侵。有指涉案現場並非劉亞仁住所，而且事發時現場還有其他男子！

劉亞仁方面透過代表律師發聲明否認相關指控。

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歷喪父之痛

劉亞仁的涉毒案尚未宣判，他更需經歷喪父之痛，成為一大打擊！根據韓國傳媒報導，劉亞仁父親於本月7日病逝，終年67歲，告別式將在本月9日舉行。

劉亞仁目前則在靈堂守靈，陪伴父親走最後一程。

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