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巴黎奧運｜新冠疫情再升溫40名奧運選手檢測呈陽性　世衛警告：該病毒仍在世界上存在【附專家教3招防疫】

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【巴黎奧運／運動員／新冠病毒／新冠肺炎／新冠疫情／澳洲女子水球隊／世界衞生組織／防疫／自保】2024年巴黎奧運在開幕前，就已經傳出有運動員確診新冠肺炎；世界衛生組織（WHO）於周二（6日）指出，最近在奧運會舉行期間，至少40名運動員檢測呈陽性反應，擔心新冠疫情會迅速蔓延。

最新影片：

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奧運會至少有40名選手感染新冠

世界衞生組織（WHO）流行和大流行防範與預防司長Maria Van Kerkhove於周二（6日）在新聞發佈會上指出，2024年巴黎奧運舉行至今，至少有40名運動員的新冠病毒檢測呈陽性反應，確診新冠肺炎。她表示：

最近多個月，都有不少國家正經歷新冠疫情爆發，包括在奧運會上就有至少40名運動員呈陽性反應。

據悉，英國游泳代表Adam Peaty在7月29日的100米蛙泳決賽後開始感到不適，並於7月30日進行檢測後確診新冠肺炎；而澳州游泳代表Lani Pallister亦在1500米自由泳賽事前，確診新冠肺炎，無奈選擇退賽。

Maria Van Kerkhove強調：

有運動員感染其實並不奇怪，因為新冠病毒（包括任何呼吸道感染）目前在不少國家仍相當活躍。

她表示，目前奧委會已聯同WHO在運動會期間採取各種預防措施，旨在避免新冠疫情在奧運會舉行期間迅速爆發，並防範在奧運會後在多個國家迅速蔓延。

她補充，WHO從84個國家哨點監測系統收集數據發現，最近數星期SARS-CoV-2病毒呈陽性個案有急劇上升現象；而當中部分國家的污水檢驗中，更發現病毒含量比數據所顯示的高2至20倍。她最後指出，整體上目前全球的呈陽性比率高於10%，但實際個案數字因地區而異，而歐洲的呈陽性比率就超過20%，意味著歐洲國家有著更高的感染風險。

同場加映：

巴黎奧運開幕｜巴黎奧運開幕在即新冠恐慌蔓延　選手村内澳洲女子水球隊5名成員檢測呈陽性【附專家教3招防疫】

專家教3招防疫

澳洲女子水球隊早於奧運會開幕前就已經有5名運動員冠病毒檢測呈陽性反應，其後經過數天隔離後康復，並在7月28日進行首場賽事，一路順利打入準決賽。澳洲女子水球隊即將於香港時間9日凌晨1時35分進行準決賽賽事，對戰美國隊。

日本筑波大學研究團隊曾於英國科學雜誌《Scientific Reports》發布研究結果，指出與人擦身而過5秒內，會達到感染新冠病毒風險的高峰值。對此，為減低外出時無可避免的人際距離感染風險，建議以下3個方法預防感染：

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研究團隊成員之一、筑波大學運動工程學榮譽教授淺井武表示，「5秒安全對策」可顯著降低感染風險，尤其在體育賽事及任何活動時，都需採用基於科學證據的預防措施。

預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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