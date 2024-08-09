運動員母校｜解構雙金「劍神」張家朗母校　直資林大輝中學奧運健將搖籃

▲ 今屆巴黎奧運港隊共派出35名運動員出戰，其中4名是林大輝中學校友，包括劍擊代表張家朗和何瑋桁、乒乓球代表黃鎮廷，以及單車代表李思穎。

【巴黎奧運/奧運/劍神/林大輝中學/奧運金牌/張家朗/何瑋桁/黃鎮廷/李思穎/香港運動員/港隊】港隊花劍代表張家朗於巴黎奧運，為香港贏得史上第三面奧運金牌，今屆巴黎奧運港隊共港隊共派出35名運動員出戰，勇奪4面獎牌的佳績，原來林大輝中學亦有4名校友出賽，包括劍擊代表張家朗和何瑋桁、乒乓球代表黃鎮廷，以及單車代表李思穎。

最新影片：

林大輝中學｜劍擊張家朗何瑋桁

張家朗於中一入讀直資男校英華書院，在英華過了兩年校園生活後，因要遷就練劍時間而轉校至林大輝中學，其後在中四時決定停學，全力投身全職劍擊運動員生涯。

張家朗成功衛冕為港奪得巴黎奧運首面金牌，獲林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃300萬元獎金，原來早在2018年，林大輝中學透過「傑出運動員獎勵計劃」，向校友頒發並11.4萬元獎金，支持他們在運動員路上奮鬥，當時張家朗是其中一名得獎者，獲頒3.6萬元的獎金。

▲ 林大輝（右）過去曾到現場為張家朗（左）打氣。（圖片來源：林大輝中學網頁）

林大輝中學｜黃鎮廷獲命名課室

在沙田沙角邨長大的乒乓球「一哥」黃鎮廷，2009年畢業於林大輝中學，母校於2017年在他就讀時的班房命名為「黃鎮廷課室」，以嘉許其傑出成就，黃鎮廷正式成為乒乓球運動員後，先後多次在國際大賽中獲獎，他在2016年的世界盃中獲得男單銅牌，是香港首位在世界三大賽事（世界盃、世錦賽、奧運會）中奪得單打奬牌的男子球手，亦在巴黎奧運中以乒乓混雙組合與拍檔杜凱琹晉級四強，創下香港乒乓球混雙奧運最佳成績。

▲ 乒乓球「一哥」黃鎮廷於2009年畢業於林大輝中學，母校林大輝中學亦於2017年他就讀時的班房命名為「黃鎮廷課室」。（港協暨奧委會圖片）

林大輝中學｜單車新星李思穎升讀教大

李思穎是港隊火速冒起單車超新星，在2021年全運會公路單車賽奪女子個人賽金牌，不僅成為香港第一人，亦刷新了港隊在此項目的最佳成績。李思穎曾接受《香港經濟日報》訪問表示，由小二開始參加三項鐵人，後來小五因參加香港單車總會的青苗培訓及明日之星計劃，發覺自己很喜歡踩單車的速度感，後來主攻玩單車，並輾轉加入香港青年隊。

她中四時轉校至林大輝中學，讀全職運動員課程，得到父母的支持。後來她入讀香港教育大學，修讀健康教育榮譽學士課程。她指自己好動的基因來自父親，由小學時帶她玩三項鐵人開始，演變成今日成為全職單車手，雙親都給予她極大的自由度去選擇自己的理想，無顧慮地去追夢。

▲ 港隊單車超新星李思穎中四時轉校至林大輝中學，讀全職運動員課程.（港協暨奧委會圖片）

林大輝中學｜直資中學盛產體壇精英

林大輝中學有「體壇精英搖籃」之稱，是出產今屆巴黎奧運最多香港選手的學校。位於沙田的直資學校林大輝中學在2004年創校，一直重視學生的體育發展，並積極推動體育普及化、精英化和盛事化。該校校監林大輝曾任兩屆立法會議員，他重視香港體育發展，目前正擔任體育學院董事局主席。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

校方著重引發學生對各項運動的興趣，並安排專業教練培訓。此外，校內設有相應設施配合學生練習，例如室內暖水泳池、健身中心、體育館和小型足球場等。該校多年來盛產體壇精英，包括出戰今屆巴黎奧運的4名校友，以及東京奧運銅牌得主空手道的劉慕裳、港足球星歐陽耀冲、前單車世界冠軍郭灝霆、前英式桌球世青冠軍張家瑋等。

▲ 林大輝中學是今屆出戰奧運最多香港選手就讀的學校。（資料圖片）

林大輝中學｜運動傑出成就入學加分

據中學概覽資料顯示，林大輝中學在收生要求方面，學業成績佔20分；操行10分；興趣或課外活動佔10分；語文能力（英文、中文或普通）佔25分；面試佔35分。另設額外分數，於運動、藝術、設計或科技有傑出成就佔15分；家長或兄弟姊妹曾於 / 現於林大輝中學就讀佔5分。該校2023-24年度中一至中二學費為$40,400，中三至中四為$38,300；中五至中六則為$32,970。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】