迪士尼樂園｜Duffy與好友新中秋主題商品現正預購 售價$199起
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發布時間： 2 小時前
今個中秋佳節，香港迪士尼樂園推出全新中秋主題Duffy與好友毛公仔及掛袋飾物， 以及Duffy與好友月餅禮盒。毛公仔及掛飾將於即日起至8月8日期間在香港迪士尼樂園網上商店公開預購。另外，印有Duffy與好友圖案的月餅禮盒亦將於8月10日起於香港迪士尼樂園網上商店及度假區商店同步發售。
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|中秋節 Duffy 與好友毛公仔及掛袋飾物
|中秋節Duffy與好友月餅禮盒
|日期：
|即日起至8月8日下午11: 59
|2024年8月10日起
|購買方式：
|於香港迪士尼樂園網上商店預購
|香港迪士尼樂園網上商店及度假區商店
|價錢：
|(毛公仔) 港幣$289、(掛袋飾物) 港幣$199
|港幣$329
|領取方式：
|8月9日起可親身到賓客於結帳時 選擇的度假區商店換領 (詳情請參閱樂園官網)
|網上商店預訂領取：香港迪士尼樂園網上商店換領中心 (「奇妙處處通」會員服務中心旁邊) 度假區商店發售: 百貨店、小鎮影院 :「我與 DUFFY 遊歷之旅」、廣場時尚店、布教授商店、梅林法寶 店、皇庭禮品店、影星禮品店、 叢林商店、 香港迪士尼樂園奇妙店
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