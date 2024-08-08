迪士尼樂園｜Duffy與好友新中秋主題商品現正預購　售價$199起

▲ Duffy與好友月餅禮盒（迪士尼提供）

今個中秋佳節，香港迪士尼樂園推出全新中秋主題Duffy與好友毛公仔及掛袋飾物， 以及Duffy與好友月餅禮盒。毛公仔及掛飾將於即日起至8月8日期間在香港迪士尼樂園網上商店公開預購。另外，印有Duffy與好友圖案的月餅禮盒亦將於8月10日起於香港迪士尼樂園網上商店及度假區商店同步發售。

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中秋節 Duffy 與好友毛公仔及掛袋飾物 中秋節Duffy與好友月餅禮盒 日期： 即日起至8月8日下午11: 59 2024年8月10日起 購買方式： 於香港迪士尼樂園網上商店預購 香港迪士尼樂園網上商店及度假區商店 價錢： (毛公仔) 港幣$289、(掛袋飾物) 港幣$199 港幣$329 領取方式： 8月9日起可親身到賓客於結帳時 選擇的度假區商店換領 (詳情請參閱樂園官網) 網上商店預訂領取：香港迪士尼樂園網上商店換領中心 (「奇妙處處通」會員服務中心旁邊) 度假區商店發售: 百貨店、小鎮影院 :「我與 DUFFY 遊歷之旅」、廣場時尚店、布教授商店、梅林法寶 店、皇庭禮品店、影星禮品店、 叢林商店、 香港迪士尼樂園奇妙店

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