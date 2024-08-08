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迪士尼樂園｜Duffy與好友新中秋主題商品現正預購　售價$199起

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發布時間： 2 小時前

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Duffy與好友月餅禮盒（迪士尼提供）

今個中秋佳節，香港迪士尼樂園推出全新中秋主題Duffy與好友毛公仔及掛袋飾物， 以及Duffy與好友月餅禮盒。毛公仔及掛飾將於即日起至8月8日期間在香港迪士尼樂園網上商店公開預購。另外，印有Duffy與好友圖案的月餅禮盒亦將於8月10日起於香港迪士尼樂園網上商店及度假區商店同步發售。

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 中秋節 Duffy 與好友毛公仔及掛袋飾物中秋節Duffy與好友月餅禮盒
日期：即日起至8月8日下午11: 592024年8月10日起
購買方式：於香港迪士尼樂園網上商店預購香港迪士尼樂園網上商店及度假區商店
價錢：(毛公仔) 港幣$289、(掛袋飾物) 港幣$199港幣$329
領取方式：8月9日起可親身到賓客於結帳時 選擇的度假區商店換領 (詳情請參閱樂園官網)網上商店預訂領取：香港迪士尼樂園網上商店換領中心 (「奇妙處處通」會員服務中心旁邊) 度假區商店發售: 百貨店、小鎮影院 :「我與 DUFFY 遊歷之旅」、廣場時尚店、布教授商店、梅林法寶 店、皇庭禮品店、影星禮品店、 叢林商店、 香港迪士尼樂園奇妙店

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