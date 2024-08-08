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巴黎奧運︱吳艷妮跨欄今爭「復活」晉級　堅持帶妝出賽源於媽媽一句話

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【中國／跨欄／巴黎奧運／吳艷妮／熊艷／媽媽】27歲「田徑女神」吳艷妮於昨日（7日）女子100米跨欄初賽中以12.97秒，小組第6位完成賽事。今天（8日）下午將進入復活賽，面對芸芸田徑高手，吳艷妮仍能保持好心態，專注自己表現不與人比較。其出位打扮和作風曾惹來網民抨撃，但吳艷妮非常「有性格」，背後堅持源於媽媽一句話。

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中國跨欄選手吳艷妮今日（8日）下午將出戰復活賽爭奪準決賽名額。復活賽分為3組，只有每組首2名可晉級，吳艷妮被列入第3組跑第3線，全組有7位選手，當中有4人的個人最佳成績比她快，其中2人的今季最佳成績，更勝吳艷妮運動生涯的最佳紀錄。

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保持好心態　目標是超越自己

面對外國選手，吳艷妮昨日賽後接受傳媒訪問時坦言，同組的歐美選手們都「跑得實在太快了，我想跟都跟不住」。她亦在訪問中表現出強大心臟，雖然未能出線仍沒有氣餒，

如果與外國選手相比的話，其實說實話就是跟自己比賽，因為對手實在太強，你想去追趕他們，你沒這實力，就是我們做好自己當下應該做的事情就好了。

靚樣＋田徑天賦遺傳媽媽

吳艷妮不只是身材高挑，其出眾的外表原來是遺傳媽媽的優良基因。吳艷妮的媽媽熊艷曾是田徑運動員，吳艷妮外表與媽媽有幾分相似外，其田徑天賦更是遺傳自媽媽。吳艷妮5年級參加運動會時被發掘有田徑天賦，2012年被保送到北京體育大學競技體校，師從跨欄教練楊輝，主攻100米欄。

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因媽媽一句話堅持帶妝出賽

吳艷妮媽媽熊艷曾接受傳媒訪問時表示，得悉女兒在初中時被選入田徑隊時，明知道運動員的路難行，但仍尊重女兒的選擇，只是說了句「今後凡事靠自己，無論做甚麼都要把它做好」。為了讓女兒融入圈子不被孤立，她教女兒煮飯，好讓她在過時過節時，能夠為教練和隊友準備一桌年菜。

對於吳艷妮經常化妝出賽，被大眾抨撃其作風囂張、如同網紅。她2023年首次帶妝出賽，原來背後是源於媽媽的一句話：

化些妝比賽時會更好看、精神。

手臂上的皇冠紋身更惹人詬病，有網民更指她「明明成績差卻如此張揚」，但吳艷妮指手臂紋身對她來說別具意義，「代表著我對金牌的嚮往」。後來為了平息輿論，隨後比賽中，她都以膠布將紋身遮蓋。

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