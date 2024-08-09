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脫髮危機︱港女呻移英後狂甩頭髮　網民拆解疑與水質有關教1招急救【附軟水硬水分別】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 9 分鐘前

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移英港女在網上大呻，自移民後出現脫髮問題，有網民推測與水質有關。

【脫髮／移民／移英港人／甩頭髮／軟水／硬水】移民外地，除了要適應新環境，一名移英港女在網上大呻，自移民後出現脫髮問題。有網民推測與水質有關，導致脫髮問題日益嚴重。網民紛紛建議港女改善建議，亦有人建議服用補給品。根據世界衛生組織以換算碳酸鈣之量為標準，拆解軟水和硬水分辨法。

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港女在facebook群組「食在英國 超市好物 / 飲食情報分享區」發文，指自己搬到英國居住，而所屬社區是硬水區，「開始甩頭髮，甩得好勁」，於是詢問網民減少脫髮的方法。

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大部分網民認為硬水是脫髮問題的最大原因。有網民提議港女可自行安裝過濾器或軟水器，「喺沖涼花灑加個Filter（過濾器）過濾啲礦物質」；亦有網民提議港女服食營養補充品補充鐵質，或多出外曬曬太陽吸取維他命D，紓緩脫髮的情況；甚至有網民推介專門防脫髮的洗頭水，改善脫髮問題。不過有網民估計壓力大亦會導致生理失調，造成脫髮。更多網民留言點擊以下圖片：

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拆解軟水和硬水分辨法

TOPick訪問了香港專業教育學院應用科學系講師黃蘊芝，拆解軟水和硬水分辨法。根據世界衛生組織以換算碳酸鈣之量為標準，水的軟硬度主要是以鈣和鎂的含量來定。

水的軟硬度鈣和鎂的含量
軟水0 - 60mg/L
中度軟水60 -120mg/L 
硬水>120 mg/L 
超硬水180mg/L 

香港屬於軟水還是硬水？

根據水務署資料，香港食水以屬軟水為主，因為中鈣和鎂的含量偏低。過去一年食水的總硬度值(以碳酸鈣計)為每公升(L)5–68 毫克(mg)。水中的鈣和鎂太多會令肥皂等清潔用品的功效大減，也會容易積聚在衣物纖維中令衣物變硬。水務署指，有人甚至聲稱外國硬水多，容易令男士出現脫髮問題，不過仍未被證實。

對於哪種硬度的水最好根據中國水營養專家李復興教授指出，飲用水硬度最高不應超過450mg/L，最低不應低於30mg/L。

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蒸餾水VS礦泉水

食物安全中心建議，不含礦物質的蒸餾水，和含礦物質的天然礦泉水及礦物質水，兩者皆適合健康的成年人飲用。

身體免疫力較低的人士，例如幼兒、孕婦、長者、長期病患者、患有免疫力系統疾病及正接受減低免疫反應治療的人士，應選購經蒸餾等方法處理過的瓶裝水，或飲用經煮沸的食水。

腎病或心血管疾病患者亦應限制每日的電解質攝取量，如飲用含較多礦物質的天然礦泉水或礦物質水應格外小心，建議先諮詢醫護人員的專業意見。

食物安全中心更指，若餵哺幼兒，以蒸餾水代替自來水開奶是安全的做法，但要先把水煮沸。 至於礦泉水的礦物含量可能超出嬰兒及小童身體所需，絶對不宜用作開奶。

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