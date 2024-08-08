巴黎奧運｜全紅嬋跳水奪金1原因只給自己打50分　否認是天才少女：都是一遍遍練的

▲ 全紅嬋跳水奪金，1原因只給自己打50分，否認是天才少女：都是一遍遍練的。

【巴黎奧運／奧運會／全紅嬋／跳水／天才少女／衛冕金牌／水花消失術】巴黎奧運本月6日舉行的女子跳水10米台決賽中，中國隊全紅嬋奪得金牌，成功衛冕，破師姐伏明霞紀錄，成為中國奧運史上最年輕的三金王。不過，對於今屆巴黎奧運的表現，全紅嬋卻自評只有「50分」，又否認自己是「天才少女」。

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全紅嬋只給自己打50分

在決賽中，全紅嬋第一跳完美入水，再次上演「水花消失術」，全部裁判給出10分滿分，此後亦一路領先，最終以425.6分奪得冠軍。比賽結束後，全紅嬋與教練陳若琳擁抱在一起，激動落淚。

而得到滿分對於她而言並不陌生，3年前在東京奧運會上，14歲的全紅嬋第一次出國比賽，在決賽中5次試跳3次滿分，總分466.20分，以壓倒性優勢奪冠，並創造了奧運會該項目的歷史最高分。

那三跳滿分，我記得很清楚。奧運會讓我的記憶更深刻。

此外，她在2023年福岡世錦賽和杭州亞運會上也都跳出過滿分。不過，今次巴黎奧運她在賽後接受内媒訪問時，只給自己打了50分。

除了第一跳，後面都還不夠完美。

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否認自己是「天才少女」

全紅嬋表示，東京奧運會後的3年都不容易，「最困難的是改動作，還有體重方面。因為體重重了，然後動作也要一直去改變。在這期間，陳練（陳若琳）也是一直在幫助我們，一直在鼓勵。有時在她講的時候，自己沒有在意某些東西，然後就越來越差，後面覺得必須得去認真對待，慢慢配合」。

在成名後，全紅嬋一直被稱為「天才少女」，但她卻否認說：

我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練，在這期間很辛苦。這3年裡，有自己的辛苦、淚水，也有開心的時候。拿到這枚金牌很不容易。

雖然背負盛名，但全紅嬋表示自己並沒有太大壓力，「因為後面還有她（陳芋汐），哪怕我跳不好，有她在後面扛，我就把自己做好，沒想其他的」。

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同場加映：全紅嬋曾遇發育難關擔心影響成績

全紅嬋日前在《央視》節目「人在奧運年」中受訪表示，身體開始發育後，做動作時明顯感覺比較吃力，在訓練時逐漸感覺動作沉重，完成度下降，她更自嘲：

我也年輕過，但是我怎麽也找不回年輕的感覺了。

全紅嬋表示，有時體重增加，整個下午心情就會很不好，一直擔心隔天會不會做不出動作，會不會因為這樣挨罵。在2023年全國跳水冠軍賽，全紅嬋輸給了隊友陳芋汐，首次在賽場上哭了出來。她表示，因為已經反覆練習了207C的動作，但還是沒能在比賽中完美呈現，所以感受到強烈的挫敗感，非常難過。

據悉，「207」指的是向後翻騰3周半抱膝，難度係數3.3，是女子高台跳水極高難度動作。對於正處於青春期的女子跳水運動員來說，發育帶來的身高和體重變化，會對動作的完成度和穩定性產生影響。

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全紅嬋的主管教練、奧運冠軍陳若琳則表示，自己也是14歲就在奧運拿下金牌，並因為發育期經歷折磨，感到很大壓力。陳若琳解釋，發育導致的身體變化就像背負著額外重量起跳，不只技術、動作受影響，心理也會經歷轉變，「就像你的身上綁著一個沙袋去跳，完全不一樣」。

每天全紅嬋都在為207受折磨，每次比賽完，她的207就跟不會跳了一樣，都得從頭再來。

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