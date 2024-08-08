  • 33°C
香港時間 : 202488日 (四) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜全紅嬋跳水奪金1原因只給自己打50分　否認是天才少女：都是一遍遍練的

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全紅嬋跳水奪金，1原因只給自己打50分，否認是天才少女：都是一遍遍練的。

【巴黎奧運／奧運會／全紅嬋／跳水／天才少女／衛冕金牌／水花消失術】巴黎奧運本月6日舉行的女子跳水10米台決賽中，中國隊全紅嬋奪得金牌，成功衛冕，破師姐伏明霞紀錄，成為中國奧運史上最年輕的三金王。不過，對於今屆巴黎奧運的表現，全紅嬋卻自評只有「50分」，又否認自己是「天才少女」。

最新影片推介：

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

全紅嬋只給自己打50分

在決賽中，全紅嬋第一跳完美入水，再次上演「水花消失術」，全部裁判給出10分滿分，此後亦一路領先，最終以425.6分奪得冠軍。比賽結束後，全紅嬋與教練陳若琳擁抱在一起，激動落淚。

而得到滿分對於她而言並不陌生，3年前在東京奧運會上，14歲的全紅嬋第一次出國比賽，在決賽中5次試跳3次滿分，總分466.20分，以壓倒性優勢奪冠，並創造了奧運會該項目的歷史最高分。

那三跳滿分，我記得很清楚。奧運會讓我的記憶更深刻。

此外，她在2023年福岡世錦賽和杭州亞運會上也都跳出過滿分。不過，今次巴黎奧運她在賽後接受内媒訪問時，只給自己打了50分。

除了第一跳，後面都還不夠完美。

點擊圖片放大
+5
+4

更多相關報道：巴黎奧運｜全紅嬋陳芋汐是絕世組合亦是最強對手　互相競爭成就更強自己兩人身世竟大有不同？

否認自己是「天才少女」

全紅嬋表示，東京奧運會後的3年都不容易，「最困難的是改動作，還有體重方面。因為體重重了，然後動作也要一直去改變。在這期間，陳練（陳若琳）也是一直在幫助我們，一直在鼓勵。有時在她講的時候，自己沒有在意某些東西，然後就越來越差，後面覺得必須得去認真對待，慢慢配合」。

在成名後，全紅嬋一直被稱為「天才少女」，但她卻否認說：

我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練，在這期間很辛苦。這3年裡，有自己的辛苦、淚水，也有開心的時候。拿到這枚金牌很不容易。

雖然背負盛名，但全紅嬋表示自己並沒有太大壓力，「因為後面還有她（陳芋汐），哪怕我跳不好，有她在後面扛，我就把自己做好，沒想其他的」。

點擊圖片放大
+8
+7

同場加映：全紅嬋曾遇發育難關擔心影響成績

全紅嬋日前在《央視》節目「人在奧運年」中受訪表示，身體開始發育後，做動作時明顯感覺比較吃力，在訓練時逐漸感覺動作沉重，完成度下降，她更自嘲：

我也年輕過，但是我怎麽也找不回年輕的感覺了。

全紅嬋表示，有時體重增加，整個下午心情就會很不好，一直擔心隔天會不會做不出動作，會不會因為這樣挨罵。在2023年全國跳水冠軍賽，全紅嬋輸給了隊友陳芋汐，首次在賽場上哭了出來。她表示，因為已經反覆練習了207C的動作，但還是沒能在比賽中完美呈現，所以感受到強烈的挫敗感，非常難過。

據悉，「207」指的是向後翻騰3周半抱膝，難度係數3.3，是女子高台跳水極高難度動作。對於正處於青春期的女子跳水運動員來說，發育帶來的身高和體重變化，會對動作的完成度和穩定性產生影響。

點擊圖片放大
+6
+5

全紅嬋的主管教練、奧運冠軍陳若琳則表示，自己也是14歲就在奧運拿下金牌，並因為發育期經歷折磨，感到很大壓力。陳若琳解釋，發育導致的身體變化就像背負著額外重量起跳，不只技術、動作受影響，心理也會經歷轉變，「就像你的身上綁著一個沙袋去跳，完全不一樣」。

每天全紅嬋都在為207受折磨，每次比賽完，她的207就跟不會跳了一樣，都得從頭再來。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運｜10米台決賽衛冕膺中國最年輕奧運三金王　17歲全紅嬋不怕失金：因為有陳芋汐
10:35 2024/08/07
巴黎奧運｜10米台決賽衛冕膺中國最年輕奧運三金王　17歲全紅嬋不怕失金：因為有陳芋汐
巴黎奧運｜兩代跳水女王傳承　「最美教練」陳若琳曾摘奧運5金　全力助全紅嬋封神之路
13:34 2024/08/07
巴黎奧運｜兩代跳水女王傳承　「最美教練」陳若琳曾摘奧運5金　全力助全紅嬋封神之路
巴黎奧運｜17歲全紅嬋巴黎奧運再奪金　剖白曾遇「發育期難關」影響跳水成績痛哭
17:04 2024/08/01
巴黎奧運｜17歲全紅嬋巴黎奧運再奪金　剖白曾遇「發育期難關」影響跳水成績痛哭

你可能感興趣

巴黎奧運｜10米台決賽衛冕膺中國最年輕奧運三金王　17歲全紅嬋不怕失金：因為有陳芋汐
10:35 2024/08/07
巴黎奧運｜10米台決賽衛冕膺中國最年輕奧運三金王　17歲全紅嬋不怕失金：因為有陳芋汐
巴黎奧運｜兩代跳水女王傳承　「最美教練」陳若琳曾摘奧運5金　全力助全紅嬋封神之路
13:34 2024/08/07
巴黎奧運｜兩代跳水女王傳承　「最美教練」陳若琳曾摘奧運5金　全力助全紅嬋封神之路
巴黎奧運｜17歲全紅嬋巴黎奧運再奪金　剖白曾遇「發育期難關」影響跳水成績痛哭
17:04 2024/08/01
巴黎奧運｜17歲全紅嬋巴黎奧運再奪金　剖白曾遇「發育期難關」影響跳水成績痛哭
健康問題 壓力 網絡熱話 奧運會

最高瀏覽

鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
巴黎奧運｜陳芋汐出身體操世家升讀上海名大學　跳水學霸曬流利英語嚇親全紅嬋
巴黎奧運｜陳芋汐出身體操世家升讀上海名大學　跳水學霸曬流利英語嚇親全紅嬋
細菌危機｜「超級細菌」蔓延全球16國家及地區　世衛：具強大抗藥性及致病性
細菌危機｜「超級細菌」蔓延全球16國家及地區　世衛：具強大抗藥性及致病性
體操女王丨前中國體操女王程菲因傷退役12年　近況曝光低調轉做一職業
體操女王丨前中國體操女王程菲因傷退役12年　近況曝光低調轉做一職業
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30