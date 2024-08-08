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巴黎奧運｜法國隊水上芭蕾「人面泳帽」造型驚悚出場　前後都是臉嚇怕觀眾：農曆七月過節？

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【巴黎奧運／水上芭蕾／法國／造型／驚嚇／運動】巴黎奧運水上芭蕾賽事於前日（6日）開始舉行，每個國家表演都各具特色，其中法國隊全隊選手戴上「人臉泳帽」出場，令他們無論背對鏡頭抑或面對鏡頭，有可以露出一張臉面。雖然極具創意，但同時亦讓不少觀眾覺得畫面頗為詭異，如同《哈利波特》中的佛地魔造型，甚至有網民笑指：「法國都有農曆七月（鬼節）？」不過原來造型背後大有意義，而「人面泳帽」背後，其實全為傳遞一種訊息。

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綜合外媒及《加拿大家園》報道，巴黎奧運水上芭蕾早前於巴黎Saint-Denis水上運動中心舉行，法國隊所有選手都戴上「人臉泳帽」，部分選手出場前刻意背對鏡頭、以泳帽人面向大眾打招呼，表演時選手面及泳帽上的人臉不停轉換，雖然極具創意，但同時亦令不少人表示詭異，甚至有網民表示造型極似《哈利波特》中的佛地魔造型，亦有不少人指面具表情始終如一，雖然特別，但仍令人感到些許怪異，笑問選手是不是在為農曆七月做準備。

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造型背後大有意義

賽後法國隊選手受訪時指出，其實今次造型主面是想向大眾展現水上芭蕾的多樣性、向世界展示法國創新與個性，從而激發年輕人對水上芭蕾的興趣，期望可讓這項運動變得更有趣、更多元化。

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中國奪水上芭蕾史上首面金牌

據了解，今次巴黎奧運水上芭蕾實施了新規則，團體項目以「技術自選」、「自由自選」和「特技體操規定動作」3方面計分，總分最高的隊伍獲得金牌。

法國隊最終於決賽中以886.6487的積分獲得第4名，而今屆比賽缺少了歷年冠軍俄羅斯，昨日（7日）團體賽中，中國隊以3個比賽項目全數第一名成績，以總分996.1389分擊敗美國和西班牙摘下金牌，成就了中國水上芭蕾史上首面奧運金牌，第二名為美國隊，銅牌則由西班牙取得。

同場加映：巴黎奧運｜10米台決賽衛冕膺中國最年輕奧運三金王　17歲全紅嬋不怕失金：因為有陳芋汐

水上運動戰況激烈，另一邊廂，繼東京奧運後，中國隊選手全紅嬋在巴黎奧運女子跳水10米跳台決賽再次奪得金牌，成功衛冕，並打破師姐伏明霞的紀錄，成為中國奧運史上最年輕的三金王。她在賽後受訪時表示自己發揮不夠好，但就不怕失去金牌，因為「後面還是有她（陳芋汐）撐着」。

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