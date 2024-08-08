巴黎奧運｜何詩蓓謙稱成功靠團隊共同努力　發文感激他們陪伴人生高低

▲ 何詩蓓為港爭光

【巴黎奧運/何詩蓓/女飛魚/奧運會/香港運動員/港隊】「香港女飛魚」何詩蓓於巴黎奧運在女子100 米、200米自由泳奪銅牌，加上東京奧運摘得兩銀，即是其個人累積了4面奧運獎牌，成為歷來獲奧運獎牌最多的香港運動員，為港爭光。

巴黎奧運丨做足自己本份 盡力去游

對於奪得兩項的獎牌，早前何詩蓓回港時受訪說：「係一個好大嘅Honor，但我參加奧運目標唔係想成為最多獎牌嘅運動員，都係做足自己本份，盡力比賽盡力去游，可以為香港爭光係我嘅光榮。」

當時問到她如何運用獲得的300萬港元獎金？何詩蓓說：「暫時未決定，希望部分獎金可以用嚟多謝番我哋團隊嘅人，佢哋為咗我付出咗好多，過去3年甚至係我成個游泳生涯，冇佢哋努力同盡責，我都唔會有今日嘅成績，所以好想多謝番大家。」

巴黎奧運丨何詩蓓300萬元獎金部份回饋團隊 首回應「遺憾論」：做到自己最好就冇遺憾

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

巴黎奧運丨靠團隊共同努力才成功

日前她在社交網晒出一系列參加巴黎奧運的相片，發文指其成功並非個人功勞，而是靠團隊共同努力：「游泳和生活一樣，都是團隊運動。你的成功取決於你的教練、你的隊友、你的團隊和你的家人。」

她感激一直陪伴其身邊的人：「我十分感謝所有那些在我的高潮和低潮中一直陪伴在我身邊的人。他們的支持、鼓勵和對我堅定不移的信任是我成就的基礎。現在，我們可以一起慶祝我們的成功 感謝我的城市。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5