著數優惠丨THE BIG APPLE 3千呎旗艦店登陸澳門 集結最強潮牌波鞋迷必去

快閃澳門係唔少香港人嘅周末短Trip選擇，除了「食好西」、去賭場，近年澳門亦愈來愈多好去處，行街打卡通通都滿足得到！

澳門潮流選物店THE BIG APPLE一向致力搜羅人氣潮物，為澳門引入多個潮牌。適逢十周年，THE BIG APPLE全新旗艦店日前正式登陸澳門銀河，足足佔地三千呎，地理位置又夠方便，有排行！

New Jeans、YOASOBI著用鞋

除了adidas、Salomon、On、Asics、Puma、Mizuno等經典品牌，在THE BIG APPLE亦可找到新晉品牌如Remagine、EMPTY BEHAVIOR等，前者結合跑鞋與皮鞋兩大元素，連New Jeans、YOASOBI上台演出都著過佢地嘅Remagine Hybrid Derby Shoes。

另一焦點品牌EMPTY BEHAVIOR，早前於 SS25 巴黎時裝週亦成為焦點之一，其INTERSTLLAR SPORTS BALLET將芭蕾鞋、運動鞋與高跟鞋融合為一，突破鞋迷想像。除此之外，一啲特別嘅聯乘鞋款如Mizuno x SHINZO Paris、PUMA SpeedCat、adidas Taekwondo在THE BIG APPLE都找得到，手快有手慢無。

各國人氣潮牌集中地

除了鞋款，潮人至愛的設計師品牌如澳洲時裝品牌SONG FOR THE MUTE、被譽為韓國 「Chrome Hearts」的大熱街頭品牌 THUG CLUB、 極高人氣的 UMBRO x SLAM JAM 系列、日本傳奇品牌HUMAN MADE等，THE BIG APPLE都是其官方銷售點。

隨著銀河旗艦店開幕，THE BIG APPLE 的十週年 「登月」主題企劃也正式啟動，更多活動即將展開！如THE BIG APPLE 將於8月16日與澳門美高梅合作，將日本治癒系插畫家 MATSUI 的首個海外個人作品展帶到澳門媽閣塘區。活動將包括人寵互動式展覽、主題限定咖啡與輕餐飲、人寵共融空間，更會推出一系列聯乘商品！

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下次去澳門，絕對不容錯過這個最新潮點！

THE BIG APPLE 澳門銀河旗艦店

地址：澳門銀河時尚匯 1 樓 1009 及 1011 號舖

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