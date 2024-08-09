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巴黎奧運｜孫穎莎長髮照流出？網民盛讚撞樣「宅男女神」　震驚剪短髮原因：為免影響男隊員

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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近日網上流出多張中國隊乒乓球選手孫穎莎的長髮照，有網民盛讚她撞樣「宅男女神」。

【巴黎奧運／孫穎莎／乒乓球／乒乓球女單／乒乓球混雙／奧運金牌】被譽為乒乓球「世界一姐」的中國隊球手孫穎莎，日前在巴黎奧運女子乒乓球單打決賽中取得銀牌，之後又與拍檔王楚欽在混雙賽事中成功擊敗北韓，奪得金牌。孫穎莎本身留有一頭清爽短髮，不過近日就有其「長髮照」流出，更意外獲網民稱讚撞樣「宅男女神」。

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近日網上流出多張孫穎莎的長髮照，雖然照片實際上是由AI合成，但仍引發網民討論。有人盛讚讚「孫穎莎長髮根本郭書瑤」，亦有人指其長髮造型「唔同晒feel」、「 女仔咗，靚好多呀！」、「咁樣咪幾好囉」，甚至有人推測她一直以短髮造型示人可能是球隊主教練的主意：「為免影響男隊員訓練」。

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不過亦有不少人質疑這些照片修圖太誇張，直言「唔似樣嘅」、「怎麼跟我看到電視上得不一樣」、「P圖令世界好唔真實」，更有人貼出對比圖，發現孫穎莎的樣貌經過AI製圖之後確實相差不少。

點擊睇更多網民留言：

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更多相關報道：巴黎奧運｜陳夢擊敗孫穎莎衛冕　外媒質疑為何大眾「支持孫穎莎不撐陳夢」賽後陳夢這樣回應

女單決賽不敵師姐陳夢

巴黎奧運於上周六（3日）舉行乒乓球女子單打決賽，孫穎莎與同屬中國隊的師姐陳夢繼上屆東京奧運之後再次相遇，最終陳夢以4：2的成績勝出，成為繼張怡寧、鄧亞萍之後第3位衛冕奧運女單金牌的球手，而孫穎莎則再次獲得銀牌。

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值得留意的是，決賽場上有不少球迷為孫穎莎助威，不過應援聲明顯高於陳夢，甚至在陳夢得分時還出現噓聲，無疑給賽場上的球手帶來不小心理壓力。不僅如此，在賽後網絡上亦出現不少批評陳夢的聲音。

如此強烈的對比，令現場法新社記者Arnaud Richard對此提出疑問：「為什麼大家這麼支持孫穎莎，而不是支持陳夢呢？」他也稱，自己更想支持陳夢，因為他覺得大家對陳夢有些不公平。

陳夢賽後高情商回應

所幸比賽結束後，陳夢與孫穎莎仍有互相擁抱致意。而今年30歲的陳夢，也是中國乒乓球歷史上奪得女單金牌年齡最大的運動員。在賽後採訪中，她眼眶發紅激動地說，今日的比賽「沒有失敗者」，都捍衛了中國乒乓球的榮耀，這對於二人都有著不同的意義，從比賽開局到最後一分，兩個人都拼盡全力，「所以今天的比賽最後掌聲要送給我們兩個人」。

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