《黑豹》演員康妮丘梅離世　終年72歲

▲ Connie Chiume離世，終年72歲。

南非女星Connie Chiume（康妮丘梅）離世，終年72歲。

其家人在社交網證實消息，「康妮丘梅於 2024 年 8 月 6 日在醫院去世，在這個困難的時期，家人期望能保護隱私，未來將說明更多細節。」

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康妮丘梅因《黑豹》為人熟悉

康妮丘梅生前最為觀眾所記得的就是她在2018年在電影《黑豹》（Black Panther）系列飾演部落首領扎瓦瓦里。

她的兒子指母親在離世前曾入院接受治療，經歷曾一度有好轉。他難過地說：「我們希望人們記得康妮丘梅是一個透過自己的才華奉獻一切的人，一個無私、總是希望看到後輩做得很好，並相信上帝賦予他們才能的人。」

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