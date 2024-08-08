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巴黎奧運︱51歲「麥當奴叔叔」成最年長奧運滑板選手　打破年齡界限圓夢：滑板令我保持年輕

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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51歲「麥當奴叔叔」成最年長奧運滑板選手，打破年齡界限圓奧運夢：滑板令我保持年輕。

【巴黎奧運/滑板/最年長滑板選手/男子滑板公園賽/元老級/樂觀/正能量/突破年齡】永遠保持年輕！巴黎奧運滑板項目日前完結，在女子公園賽贏得金牌的澳洲少女年僅14歲、男子組的金牌得主也只有21歲。但縱使兩人的年紀相加，都遠遠不及賽事中另一元老級選手Andrew Macdonald。這位現年51歲的「麥當奴叔叔」，以「最高齡奧運滑板選手」首度出戰奧運，他曾在上世紀末稱霸滑板界，更是第一個在白宮踩滑板的人。雖在男子滑板公園預賽止步，但他不受年齡拘束的表現，仍感染了全場觀衆，獲眾人起立喝彩。

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12歲接觸滑板 90年代末成職業選手

1973年出生於美國的Macdonald，自12歲開始玩滑板，透過不斷學習新動作和技能，並在1994年成為職業滑板運動員。而Macdonald於90年代國際賽事中所向披靡，稱霸滑板界。包括他在世界極限運動會（X Games）共贏得23面獎牌、8度奪得冠軍、9次成為滑板世界盃盟主，亦是碗池賽（vert skateboarding）得獎最多的紀錄保持者。其中，他更與另一滑板傳奇人物、世上首位完成空中900度旋轉的滑板運動員Tony Hawk一同出戰雙人賽，甚至是首位在白宮大理石走廊上踩滑板的人，還曾在白宮發表演講、擔任美國的禁毒大使。

Macdonald亮眼的成績，吸引了亞特蘭大奧組委注意。1996年，Macdonald被邀請擔任當年奧運閉幕禮表演嘉賓，那是他首次與奧運結緣。在當時年代，滑板並非普及的運動項目，更不必說能加入奧運；但Macdonald已埋下了想要以滑板項目參加奧運會的夢想：

當時滑板界的所有人都認為，那是滑板最接近奧運的一次。

年逾半百圓夢奧運 成「最年長奧運滑板選手」

終於，在上届東京奧運會，滑板正式成為新加入奧運會的體育項目運動之一，首次登上了歷史舞台。多年來，Macdonald保持自律，不煙不酒。至今屆巴黎奧運，已年過半百的Macdonald在兩年前取得英籍，代表英國出賽，一圓在奧運會踩滑板的夢想；同時他也刷新了「最年長奧運滑板選手」的記錄。

值得留意的是，在其餘21位男子滑板公園賽參賽選手中，有20位在Macdonald成為職業選手時，仍未出世。

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失手仍不氣餒 感染觀衆雖敗猶榮

很多人對踩滑板的人印象都是很年輕，但Macdonald打破了這一規限。他在巴黎奧運男子滑板公園賽最後一組登場，與新一代的「白衫配工人褲」造型不同：身穿藍色上衣配搭鮮黃色頭盔，吸引了選手稱「像是看到一齣80年代滑板電影」。同時，他還高舉滑板扮鬼臉，又做手勢自嘲已經51歲。

比賽的「碗池」場地14呎高、每邊尾端有近兩呎垂直。一般而言，選手能更有速度及騰空時間做動作；但奧運的公園賽更講求參賽者的滑板路線設計，不能單靠技術，規則是選手需進行3輪為時45秒的滑行，若途中從板上跌落，該輪就會立刻終止。Macdonald多年來以此為主項，努力訓練。當他踏上滑板後，動作難度雖比起年輕運動員而言顯得簡單，但整體流暢，踩板的速度與年輕一輩相差無幾。

可惜於首輪的中後段，他嘗試打空翻動作時，未能控制好滑板，失敗重摔在地。儘管如此，Macdonald仍保持笑容，強忍著疼痛站起，展開雙手繼續全場享受其中，連帶觀眾也深受感染。在觀衆的打氣鼓勵下，Macdonald在第二輪再次挑戰上一輪未能完成的高難度動作。這一次，他沒有失手，穩穩地站在板上，順利完成45秒的滑行並取得76.61分，全場觀眾隨即起立，響起如雷貫耳的掌聲。他在賽後表示：

這動作是為觀眾而做的。老實說，我當時根本沒有看計分板，即使每一輪都從板上跌下來，我都不介意。

到最後一輪，他又展示出540°的空中轉體，進一步取得77.66分，最終於22名選手中排名第18名，止步預賽，完成了首次奧運旅程。

同場加映：14歲吉澤戀首次出戰奧運女子街式滑板即奪金

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堅持滑板證明年齡只是數字

Macdonald突破年齡界限，充分享受賽事的精神感染了在場所有人。他在賽後接受訪問表示，滑板是他一生的最愛，他不會因為變老而退役，相反只會因為退役而變老。他鼓勵大家要有喜歡做的事情，「只要堅持自己喜歡的事，年齡只是一個數字，真正重要的是你的熱情。」：

滑板令我保持年輕。同一個動作也可以各有風格，不會悶，是種藝術創作，我可以每天玩。所以我不能停下來，這是為了我的心理跟身體健康著想…… 無論你多大年紀，這都是你能做的最酷、最有趣、最具包容的事情。

他又稱，滑板看似沒有用的木頭玩具，實際上成就了他的生活，他因為滑板而結識了妻子，現實中所有事物都是滑板所賜；他沒有辦法想象要如何度過沒有滑板陪伴的日子。最後，Macdonald總結本次奧運的表現，坦言成績並不重要，他只是非常享受過程：

我的目標只是來到奧運，所以我享受每一分鐘，這是我今天最愛的時刻。對我來說，參加奧運就是我的獎牌。

Macdonald又希望，自己的表現能夠啟發更多年輕一代接觸滑板運動：

多一個小朋友拿起滑板，或者令少一個大人放下滑板，就是我站在這裡的意義。

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