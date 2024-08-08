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旅遊優惠｜Trip.com發帖分享100種旅行體驗　頭獎獨得總值$3.9萬旅遊基金

社會

發布時間： 1 小時前

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熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(Trip.com提供)

網上旅遊平台Trip.com現正舉辦首次全球活動「100 種旅行方式」全球旅遊達人大賽，頭獎可獨得50萬Trip Coins，相等於3.9萬港元，可在Trip.com平台上購買旅行產品和服務，並有機會成為Trip.com長期內容創作者。

在100天活動期間，用戶在活動頁面使用指定主題標籤發佈貼文，分享他們在100種不同場景、目的地和主題下的旅行時刻，如海灘或海邊假期等主題可使用#海景、#自然景觀等標籤，或特定主題如#主題樂園，或利用新推出的行程範本創建並分享詳細的旅行計劃，展示他們的獨特旅遊體驗，即可參與大賽。

主題標籤大賽：只要內容創作者發佈貼文符合主題標籤，每篇合資格貼文可獲得200 Trip Coins，最高可獲得18,000 Trip Coins（相等 180 美元；約1,400港元）。

常見問題

贏取頭獎旅行達人大獎：全球旅遊達人大獎是備受矚目的獎項。在100天活動期間，於香港地區排行前15名的內容創作者將獲得Trip Coins，最終贏家可獲得 500,000 Trip Coins（相等於5,000美元；約39,000港元）。可在Trip.com平台上購買旅行相關的產品和服務，以及成為 Trip.com長期內容創作者的機會。詳情可參考活動條款細則，獎賞因不同地區而異。

每月排行前3名的內容創作者亦可獲得每月旅遊達人大獎，賺取最多 30,000 Trip Coins（相等 300 美元；約2,300港元），以及專屬的限定勳章。其他獎賞包括與酒店、旅遊局等的合作機會及帳戶認證等。

「100 種旅行方式」活動旨在鼓勵用戶記錄及分享旅行經歷，啟發及鼓勵更多人以不同方式探索世界。並培養一個充滿活力及促進交流的線上旅行社區，並選出100位頂級的內容創作者，支持他們繼續創作引人入勝的旅遊內容。

實時排行榜：透過實時排行榜了解您或其他旅遊達人的每日進度，實時排名基於合資格貼文的數量和互動數據計算。

活動日期

開始日期：2024年8月8日

活動時間：100 天（2024 年 8 月 8 日至 11 月 16 日）

得獎名單公佈：9 月 1 日和 10 月 1 日公佈每月旅遊達人，11月30日公佈最終全球旅遊達人大獎

完整活動詳情可透過Trip.com手機應用程式並搜索「100 種旅行方式」以獲取。

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