鄭中基事件｜鄭中基被網民嘲「咁有錢都抑鬱」　何雁詩睇唔過眼：無知真令人無奈

▲ 何雁詩希望大眾多一點同理心、少一點批判。

【鄭中基/何慶湘/余思敏/何雁詩】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，同時因情緒健康問題，完成演唱會後暫停休息。

「鄭中基事件」成全城焦點，有網民在媒體報導的IG帖文下留言：「咁有錢都抑鬱」，曾患抑鬱症的何雁詩（Stephanie）就相當氣憤，分享該網民的留言並有感而發！

鄭中基事件｜鄭中基千字文聲明被發現有所改動 Ronald用17個字證夫妻同心？

鄭中基事件｜何雁詩：無知真令人無奈

曾患抑鬱症的何雁詩（Stephanie）看到網民一句「咁有錢都抑鬱」後，在IG限時動態以「過來人」身份吐心聲：

有時見到呢類留言，都會覺得無知真令人無奈。抑鬱同感冒一樣，都係一種病，有病就自然面對同搵辦法治療先會改善。 有錢同無錢都有機會患感冒，有錢同無錢都有機會患抑鬱。社會上多d（啲）同理心，少d（啲）批判。

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鄭中基事件｜何雁詩曾因抑鬱致暴瘦

何雁詩與鄭俊弘在2020年11月結婚，婚後育子兒子鄭讚廷（Asher）。兩夫妻在今年6月1日透露兒子患有罕見病天使綜合症。

何雁詩、鄭俊弘積極照顧兒子，她曾自爆在產後曾受賀爾蒙影響而情緒出現焦慮情況。

何雁詩過往就曾患抑鬱症，她曾在受訪時表示曾因失戀、壓力大而患抑鬱症、厭食症，體重一度暴跌至78磅。

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