法證先鋒VI倖存者的救贖丨佘詩曼大方為《法證6》宣傳造勢　黃宗澤妙回引關注

▲ 黃宗澤又有新劇播！

TVB新劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》，將於8月12日（下周一）播映，《倖存者》由鍾澍佳擔任總監製、黃國輝擔任監製，主要演員有黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕和吳業坤等。

《新聞女王》總監製鍾澍佳最新作品《法證6》，昨日（7日）在優酷率先上線，值得一提的是，《法證6》的預約觀看人次，直至正式上線前已衝破333萬，打破了《新聞女王》開播時創立的100萬預約觀看人次紀錄，成為「優酷史來（有史以來）港劇預約Top1」。

法證先鋒VI丨優酷預約觀看人數暫破300萬 宣傳片搶先披露四大懸念

法證先鋒VI丨阿佘為《法證6》宣傳造勢

雖然被《法證6》打破了自己主演劇集創下的紀錄，但「Man姐」佘詩曼日前還是落落大方地在社交網巧妙地為《法證6》宣傳造勢：「Man姐前司法證已經開到第6季了，都是老熟人」，更＠男主角黃宗澤（Bosco）謂：「獨家新聞記得留給我」，因而獲封「宣傳小能手」。

黃宗澤亦即時搞笑地回應了阿佘的幽默：「留給妳？我正在考慮要不要轉部門呢！」隨即令人聯想到黃宗澤加盟《新聞女王2》的強勢演出，再次引爆「TVB劇集宇宙」。

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法證先鋒VI丨期待二人合作 引集體回憶

對於阿佘與Bosco攜手宣傳、一箭雙鵰，網民無不拍手叫好，除了叫Bosco帶著《法證》下屬過檔找Man姐外，還笑言：「Bosco你有兩個選擇， 一是去SNK上班同Man姐爭做新聞國王，一是去毒品調查科同馬幗英（阿佘《法證II》角色名）並肩作戰，你鍾意哪個？」

阿佘的巧妙助攻，更引發了網民對於《法證》系列的集體回憶，除紛紛表示要從第一季開始翻煲外，還揚言十分掛念阿佘當年的英勇女幹探角色：「我以為Madam Ma要回歸呢，想念破案高手Madam Ma」。

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法證先鋒VI丨單元題材吸引刺激

另劇集正式播出後，一如劇組預期，余星柏（黃宗澤飾）愛妻霍寶英（王敏奕飾）的失蹤震撼了一班《法證》粉，網民沒想到在一堆甜蜜唯美鏡頭過後，於第一集便迎來第五季女主角失蹤的衝擊性劇情。

向來以單元個案峰迴路轉、資訊及專業性十足的《法證》系列，第六季的個案繼續迎來好評，首個「小便觸電」小個案更令網民腦洞大開，並大讚查案過程紮實未有「灌水」成份，網民留言：「真的全程高能（燒腦）、」「破案手法極其罕見」。

據知，《法證6》的重點確實集中在個案劇情的設計上，無綫日前播放的官方宣傳片便率先披露了七大重點個案，包括「SM殺人」、「一屋雙屍」、「喪屍索命」、「針筒殺人」、「衣櫃裸屍」、「消失的屍體」及「沙井藏屍」，除了有仇殺、情殺、謀財害命、自衛殺人、變態殺人，及無差別殺人，題材多元。

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