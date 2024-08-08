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職場文化｜拒絕下班後再去為公司傾生意 鄭丹瑞：是變相無償加班

休閒消費

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港不少打工仔，下班後去happy hour繼續傾生意。

做管理層的日子，時不時就有人不知好歹地約我放工後去happy hour，飲杯嘢、傾下偈，都被我婉拒了。我放工只做兩件事，要嗎就回家吃飯，要嗎就是需要開工作會議，happy hour極少有我的身影。

「你知唔知因為你唔去happy hour，唔去同行家摸住酒杯底，錯失幾多傾得成生意嘅機會！」好事之徒跟我說：「有個非正式嘅調查，大部分生意上嘅決定，都係嚟自放咗工去happy hour嘅時候傾成嘅，你話你從來唔去happy hour，所以好多project都傾唔成，就係咁解嘞。」雖然我認為好事之徒這個調查有點似是而非，但我又覺得言之成理。

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說真的，我知道好多前輩、智者，經常都在辦公時間以外，傾成一些大生意、大合約。但我就是那種一成不變、墨守成規的管理人員。我認為任何合作，應該在辦公時間，來我公司或者去對方公司傾談，公餘時間是我的私人時間，所以我不理解為甚麼在下班之後，仍然要為公司傾生意？去酒吧談生意，那就不叫happy hour，那仍然是working hour，是變相無償加班！

我的執着、我的頑固，令我覺得自己不是一個好的管理層，因為我沒有盡責，在放工之後的happy hour，繼續為公司爭取更多生意合約。年紀大了，在這一方面卻毫無領悟，也不打算改變，我有我自己享受happy hour的時間，不講公事，真心追求快樂的時間。

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撰文 : 鄭丹瑞

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職場文化 鄭丹瑞

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