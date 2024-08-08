死侍與狼人丨賴恩家人老友客串演死侍軍團　全球票房邁向10億美元

▲ 《死侍與狼人》導演桑里維。（右）

全球票房已接近9億美元（約70.2億港元）的Marvel Studios電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）人氣繼續高企，話題不絕，其中死侍軍團的客串陣容亦一直大受注目。

原來「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）不止找來妻子、女兒及影壇、球壇老友客串死侍軍團，當中更致「狼人」敬曉治積曼（Hugh Jackman）的代表舊作《大娛樂家》(The Greatest Showman)。

《死侍與狼人》當中彩蛋無數，絕對值得二刷三刷，甚至四刷，再睇清楚。單是影片尾聲出動的死侍軍團的客串陣容強勁又充滿驚喜，除有賴恩愛妻兼《花邊教主》（Gossip Girl）女星碧琪麗芙莉（Blake Lively）客串女死侍。

此外，賴恩亦自爆找來愛駁嘴、不愛幫手倒垃圾的女兒扮Kidpool ，更有賴恩收購的英格蘭足球乙級聯賽球隊Wrexham AFC旗下球員Paul Mullin演「威爾死侍 Welshpool」，「蜘蛛仔」湯賀蘭 Tom Holland的弟弟Harry也神秘客串扮演其中一個死侍。

近日有眼利網友發現死侍軍團中其中一個死侍The Greatest Deadpool，是致敬「狼人」曉治積曼2007年代表舊作《大娛樂家》，該死侍的上衣正跟曉治在《大娛樂家》中的戲服相同，非常考觀眾眼力。

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預計周末票房破10億美元

另外，導演桑里維（Shawn Levy）剛在社交平台分享《死侍與狼人》絕密幕後拍攝花絮照，當中他指示兩位主角拍攝影片尾聲最重要的高潮戲，戴上了狼人面具的曉治積曼正赤裸上半身爆肌。

《死侍與狼人》目前全球票房已接近9億美元，預計今個周末將衝破10億美元票房，將輕易成為全球最高票房限制級電影第二位，更有望成為全球最高票房限制級電影，亦會成為今年迪士尼繼《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）後，在今年第二部全球票房達10億美元的電影。

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